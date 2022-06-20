بيتكوين تقوم بسك أكثر من ١٣٠٠٠ "عملات كاملة" في الأيام السبعة الماضية

تام شمس - الاثنين 20 يونيو 2022 05:54 مساءً - وداعًا لحزن السوق الهبوطي؛ مرحبًا بكم في الشبكة أيها المؤمنين ببيتكوين (BTC). خلال الأسبوع الماضي، ارتفع عدد عناوين محفظة بيتكوين التي تحتوي على بيتكوين واحد أو أكثر بمقدار ١٣٠٩١. ارتفع إجمالي عدد "العملات الكاملة" إلى ٨٦٥٢٥٤.

وقد ارتفع عدد العملات الكاملة خلال حركة السعر الهبوطية، والتي أبرزها نمو عصا الهوكي على المخطط البياني لغلاسنود:

منذ العاشر من يونيو، قفز الخط البرتقالي. المصدر: غلاسنود

صرح كريستيان أندر، مؤسس بورصة بيتكوين السويدية BT.CX لكوينتيليغراف أن "هذا أمر جيد للنظام البيئي الذي ينمو من الألف إلى الياء لأنه يريد أن يكون الاقتصاد من القاعدة إلى القمة". وتابع أندير:

"لدى الناس إيمان قوي بمستقبل شبكة بيتكوين وقيمة العملة."

وعلى مدار الأيام العشرة الماضية، منذ تراجع السوق في العاشر من مايو إلى ٣٠ ألف دولار، انضم أكثر من ١٤٠٠٠ عملة كاملة إلى الشبكة. ونظرًا لأنه لن يكون هناك سوى ٢١ مليون بيتكوين يتم تعدينها، فإن عناوين المحفظة هذه ستمتلك واحدًا وعشرين مليونًا من جميع بيتكوين.

وبسعر تقريبي يبلغ ٢٠٠٠٠ دولار لكل بيتكوين، فإن الزيادة الحادة في عدد العملات الكاملة تشير إلى أن الأفراد - أو "plebs" كما يُعرف عنها بمودة - يشترون بيتكوين بالسرعة التي تسمح بها دخولهم. عدد العناوين التي أضافت ٠,١ بيتكوين (٢٠٠٠ دولار) أو أكثر بدأ أيضًا في تشغيل القطع المكافئ خلال الأيام العشرة الماضية.

وفي المقابل، انخفض عدد المحافظ التي تحتوي على أكثر من ١٠٠ بيتكوين بمقدار ١٣٦ خلال نفس الفترة.