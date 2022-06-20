بانكور توقف خاصية الحماية من فقدان القيمة مؤقتًا مستشهدةً بظروف السوق "المعادية"

تام شمس - الاثنين 20 يونيو 2022 05:54 مساءً - أوقف بانكور، وهو بروتوكول تمويل لامركزي (DeFi) غالبًا ما يتم اعتباره رائد مجال التمويل اللامركزي، وظيفة الحماية من الخسارة في حالة التعطل (ILP) مؤقتًا يوم الأحد، مشيرًا إلى ظروف السوق "المعادية".

ففي منشور مدونة يوم الاثنين، أشار بروتوكول التمويل اللامركزي إلى أن توقف ILP المؤقت هو إجراء مؤقت لحماية البروتوكول والمستخدمين. حيث يقرأ منشور المدونة:

"يجب أن يعطي الإجراء المؤقت لإيقاف حماية IL مؤقتًا للبروتوكول بعض المجال للتنفس والتعافي. وفي حين ننتظر استقرار الأسواق، فإننا نعمل على إعادة تنشيط حماية IL في أقرب وقت ممكن ".

عندما يعطي المستخدم السيولة لتجمع السيولة، تتغير نسبة الأصول المودعة في وقتٍ لاحق، مما قد يترك للمستثمرين المزيد من التوكنات ذات القيمة المنخفضة، وهذا ما يعرف بالخسارة غير الدائمة.

فتم استخدام السيولة المملوكة لبروتوكول بانكور لتمويل ILP: وضع البروتوكول توكن BNT الأصلي في مجموعات واستخدم الرسوم التي تم جمعها لتعويض المستخدمين عن أي خسارة مؤقتة. أدت العملية إلى حرق توكنات BNT الزائدة بشكل فعال عندما تكون رسوم التداول المتولدة أكثر من تكلفة الخسارة غير الدائمة على حصة معينة.

تم تقديم وظيفة ILP لأول مرة في عام ٢٠٢٠ وتمت ترقيتها بمزيد من التحسينات مع إطلاق بانكور ٣ في الأسبوع الثاني من شهر مايو من هذا العام. ومع ذلك، كان لاضطراب السوق الأخير الذي أدى إلى انخفاض بنسبة ٧٠٪ من أعلى مستوى لمعظم العملات المشفرة تأثير سلبي على سوق التمويل اللامركزي أيضًا، مما أدى إلى العديد من التغييرات الحاسمة التي أجرتها بروتوكولات التمويل اللامركزي.

في حين تأمل بانكور أن يساعد التوقف المؤقت في IRL البروتوكول على أخذ استراحة، لم يكن الكثير في مجتمع العملات المشفرة غير راضين عن القرار. انتقد كوبي، مضيف بودكاست العملات المشفرة أبونلي تي في، بانكور لإيقافه IRL مؤقتًا عندما يحتاجه مزودو السيولة أكثر من غيره.