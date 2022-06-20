محللٌ يقول إن إقراض العملات المشفرة لا يزال قادرًا على الصمود في السوق الهابطة

تام شمس - الاثنين 20 يونيو 2022 05:54 مساءً - تعتبر السوق الهابطة المستمرة في أسواق العملات المشفرة ضارة جدًا بمقرضي الصناعة، لكن مفهوم إقراض العملات المشفرة لا يزال بإمكانه البقاء في حمام الدم، وفقًا لبعض خبراء الصناعة.

يعتبر إقراض العملات المشفرة نوعًا من خدمات العملات المشفرة التي تسمح للمقترضين باستخدام أصولهم المشفرة كضمان للحصول على قروض بعملات ورقية مثل الدولار الأمريكي أو العملات المستقرة مثل تيثر (USDT). وتتيح هذه الممارسة للمستخدمين الحصول على المال دون الحاجة إلى بيع عملاتهم وسداد القرض في وقتٍ لاحق.

ووفقًا لجوزيف تيتك، محلل بيتكوين (BTC) في شركة المحفظة الباردة المشفرة تريزور، فإن شركات العملات المشفرة التي تدير أعمالها على أساس الاحتياطي الجزئي معرضة لمخاطر أكبر أثناء الأسواق الهابطة.

وفي البنوك التقليدية، يعتبر نموذج الاحتياطي الجزئي نظامًا يتم فيه دعم جزء صغير فقط من الودائع بالنقد الفعلي. ووفقًا لتيتك، فإن شركات الإقراض بالعملات المشفرة "تدير بالتأكيد أعمالًا ذات احتياطي جزئي" لتوفير عوائد لعملائها.

حيث قال المسؤول التنفيذي: "إن البورصات والأوصياء التي تعمل على نموذج الاحتياطي الجزئي يلعبون بالنار. وقد تعمل هذه الممارسة بشكل جيد خلال الأسواق الصاعدة عندما تواجه مثل هذه الشركات تدفقات صافية وتنمو قاعدة عملائها".

ووفقًا لتيتك، فإن الانخفاضات الحادة في أسعار العملات المشفرة يمكن تحملها بشكل أكبر بالنسبة للشركات المشفرة التي لا تقدم خدمات الإقراض ولا تستفيد من ودائع المستخدمين. وهذا يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة في ظل تأثير الدومينو الناجم عن هبوط الأسعار وانهيار الشركات.

وأشار تيتك إلى أنه "إذا استخدمت الرافعة المالية - المتاجرة بأموال مقترضة - فغالبًا ما تكون الخسائر أكثر إيلامًا، خاصةً مع التحركات المفاجئة في الأسعار".

من أجل النجاة من أزمة إقراض العملات المشفرة المستمرة، يحتاج مقرضو العملات المشفرة إلى حل مشكلة رئيسية تتعلق بالأصول قصيرة الأجل والمطلوبات قصيرة الأجل، حسبما جادل المحلل، قائلًا:

"إن الإقراض بالعملات المشفرة كمفهوم يمكن أن ينجو من هذه الأزمة، لكن القطاع يحتاج إلى التخلص من مشكلة عدم تطابق النضج: إذا اقترض شخص آخر أصولي وحصلت على عائد في المقابل، فعندئذ يجب أن أنتظر حتى يقوم المقترض بالسداد قبل أن يمكنني السحب".

ومضى تيتك ليقول إن قضايا السيولة أمر لا مفر منه بالنسبة للمقرضين الذين يعدون بالسيولة الكاملة على الأصول التي يتم إقراضها في نفس الوقت.