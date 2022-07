رسوم سينثيتيكس اليومية تزيد عن مليون دولار مع ارتفاع قيمة توكن SNX بنسبة ١٠٠٪

تام شمس - الاثنين 20 يونيو 2022 05:54 مساءً - تعاون حل مقياس الطبقة الثانية "سينثيتيكس" مؤخرًا مع موفر السيولة كيرف فاينانس لإنشاء مجمعات كيرف لإيثريوم الاصطناعي (sETH) مقابل إيثريوم (ETH)، وبيتكوين الاصطناعية (sBTC) مقابل بيتكوين (BTC) والدولار الأمريكي الصناعي (sUSD) مقابل ٣CRV، مما يسمح للمستثمرين بتحويل التوكنات الاصطناعية بتكلفة زهيدة مثل sETH إلى إيثريوم.

نظرًا لاستعداد المستثمرين للاحتفاظ بالتوكنات بدلًا من التوكنات الاصطناعية، فقد حقق البروتوكول أكثر من ١,٠٢ مليون دولار في رسوم التداول - مما طغى على أداء بيتكوين (BTC) اليومي بمقدار خمس مرات.

تسبب سينثيتيكس، وهو بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) المستند إلى إيثريوم، في ضجة عبر النظام البيئي للعملات المشفرة بعد أن شهد زيادة مفاجئة في أنشطة التداول وعودة غير مسبوقة لتوكنه الداخلي SNX، خلال سوق هابطة لا ترحم.

كنتيجة مباشرة لأحجام التداول الهائلة، شهد توكن SNX أيضًا ارتفاعًا مؤقتًا بنسبة ١٠٥٪، مما رفع قيمته إلى أكثر من ٣,٠٠ دولارات، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.

من خلال مشاركة أفكاره حول التطوير، أصدر مؤسس سينثيتيكس "كاين وارويك"، ​​والمعروف باسم kain.eth، منشور مدونة سلط الضوء على صعوبة بروتوكولات التمويل اللامركزي لامتصاص تقلبات بيتكوين إذا انخفض السعر أكثر:

ومع ذلك، فقد عزا النجاح الأخير لشركة سينثيتيكس إلى استجابة المجتمع للظروف الصعبة والاستعداد لتجربة آليات جديدة لتوفير الاستقرار.

في ٣١ مايو، كشف رجل الأعمال أن توكنات SNX تساهم في ٩٩٪ من إجمالي محفظته السائلة.

As of this morning my liquid crypto portfolio is 99% SNX.

As of this morning my liquid crypto portfolio is 99% SNX.— kain.eth (✨_✨) (@kaiynne)

وعلى الجانب الآخر، كشفت المقاييس على السلسلة نوايا بيع توكن SNX عبر العديد من البورصات. حيث كشف Napgener من مجتمع العملات المشفرة على تويتر أن ١٥ مليون توكن SNX لديها صفقات بيع في البورصات الشهيرة بما في ذلك باينانس وإف تي إكس وبايبيت وأوكي إكس. على الرغم من وجود ٢٠ مليون توكن SNX فقط في البورصات، إلا أن الكشف يشير إلى ارتفاع قادم في الأسعار، والذي قد يؤدي إلى اختراق SNX بقيمة ١٠ دولارات.

15m $snx is short now.

only 20m exist on exchanges

this thing could powder keg to $10+$sirin / $unfi style pic.twitter.com/b0LM8zs5x5— napgener 0xDONE (@napgener)