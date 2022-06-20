سوليند تبطل خطة الاستحواذ على محفظة حوت سولانا مع تصويت حوكمة ثانٍ

تام شمس - الاثنين 20 يونيو 2022 03:49 مساءً - أنشأ بروتوكول الإقراض اللامركزي (DeFi) سوليند على سولانا تصويتًا آخر على الحوكمة لإبطال الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا والذي يمنح سوليند لابز "صلاحيات طارئة" للوصول إلى محفظة الحوت لتجنب التصفية.

ففي يوم الأحد، أطلقت منصة إقراض العملات الرقمية تصويتًا على الحوكمة بعنوان "SLND١: التخفيف من مخاطر أحد الحيتان". يسمح هذا لسوليند بتقليل المخاطر التي تشكلها تصفية الحوت على السوق من خلال السماح لمنصة الإقراض بالوصول إلى محفظة الحوت والسماح لعمليات التصفية بالحدوث خارج البورصة (OTC).

ووفقًا لسوليند، إذا انخفض سعر سولانا (SOL) وتصفية الحوت، فقد "ينتهي الأمر بمنصة الإقراض بديون معدومة" والضغط على شبكة سولانا. تمت الموافقة على الاقتراح، مما أثار انتقادات من أعضاء المجتمع.

ونظرًا لأن المجتمع أدان هذه الخطوة، ووصفها بأنها عكس ما يجب أن يكون عليه التمويل اللامركزي وغير قانونية تمامًا، بدأ فريق سوليند تصويتًا ثانيًا على اقتراح الحوكمة لإبطال الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا. انتهى الاقتراح بـ ١٤٨٠٢٦٤ صوتًا لصالح تجاهل اقتراح SLND١.

الاقتراح الجديد يبطل التصويت السابق وسيدفع سوليند لإيجاد حل آخر لا يتضمن الاستيلاء على حساب بالقوة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يزيد أيضًا من وقت التصويت على الحوكمة ليوم واحد.وقد وضع هذا الوضع منصة إقراض العملات المشفرة في معضلة مروعة. فإذا نجحت سوليند في الاستيلاء على محفظة الحوت ومنحها صلاحيات الطوارئ، فقد ينقذ SOL من انفجار التمويل اللامركزي الداخلي. ومع ذلك، سيُظهر هذا أنه يمكن مصادرة أصول أي شخص داخل المنصة ويمكن أن يتسبب في مقاطعتها. حيث غرد Cryptokk.eth:

من ناحية أخرى، إذا لم يكن فريق سوليند قادرًا على التخفيف من المخاطر المحيطة بحساب الحوت، يعتقد البعض أنه يمكن أن يؤدي إلى انهيار سولانا، مما يتسبب في إغراق سعر SOL بشكل كبير.