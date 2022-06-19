سوليند توافق على الاستحواذ على محفظة تابعة لأحد الحيتان لتجنب انهيار التمويل اللامركزي

تام شمس - الأحد 19 يونيو 2022 11:54 مساءً - يوم الأحد، خضع قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) للتدقيق مرة أخرى بعد أن وضع بروتوكول التمويل اللامركزي "سوليند" مقترحًا مفاجئًا للحوكمة يتعلق بإحدى محافظ الحيتان المعرضة لخطر التصفية.

تم إطلاق الاقتراح، الذي أطلق عليه اسم "SLND١: التخفيف من مخاطر أحد الحيتان"، فجأة يوم الأحد دون إعلان وأغلق التصويت بنسبة تأييد بلغت ٩٧٪. تأتي الفضيحة في أعقاب عمليات التسريح المفاجئة للعاملين الأسبوع الماضي من كوين بيز وبلوك فاي، وكارثة تصفية ثري آروز كابيتال. تُظهر التغييرات المفاجئة لمنظمة مستقلة لامركزية مفترضة، بالإضافة إلى المشاحنات بسبب التقلبات غير المتوقعة وعمليات البيع في السوق، أن العملات المشفرة ليس "لامركزية" كما يعتقد مستخدموها.

تتضمن تفاصيل الاقتراح عنوان محفظة الحوت ومعلومات أكثر عمقًا عن سبب تسبب هذا الحساب في حدوث مشكلات لسوليند. جزء من المشكلة الرئيسية هو أن الحساب الكبير يواجه التصفية التي من شأنها أن تضع ضغطًا على سوليند ومستخدميها.

ووفقًا للاقتراح، "إذا انخفض SOL إلى ٢٢,٣٠ دولارًا، يصبح حساب الحوت قابلًا للتصفية لما يصل إلى ٢٠٪ من قروضه (٢١ مليون دولار)." والهدف من الاقتراح هو السيطرة على حساب الحوت وإجراء التصفية من خلال معاملة خارج البورصة (OTC).

تبع ذلك رد فوري من تويتر كالمعتاد. وتتضمن الحجج الضرر الذي قد تسببه هذه الخطوة للصورة العامة للتمويل اللامركزي. السيطرة على إحدى محافظ سوليند تعني أن المبادئ الأساسية للتمويل اللامركزي أصبحت موضع شكوك. تترك هذه الخطوة أيضًا وصمة عار على قدرة سوليند على إدارة ديونها.

وحسبما أشار إمين غون سيرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آفا لابز، يمكن أن تشمل التداعيات الإضافية لهذه الخطوة عمليات التصفية المتتالية عبر دفتر البورصة اللامركزية (DEX) إذا انخفض سعر سولانا (SOL) إلى مستوى منخفض للغاية.