aبنك التسويات الدولية يطلق منصة لمعلومات السوق وسط انهيار العملات المستقرة والتمويل اللامركزي

تام شمس - الأحد 19 يونيو 2022 12:52 مساءً - أعلن مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية (BIS) عن إطلاق مجموعة جديدة من المشاريع التي تستهدف جوانب مختلفة من المدفوعات التقليدية والعملات المشفرة - بما في ذلك منصة معلومات سوق العملات المشفرة وأمن العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد.

سيتم إطلاق منصة معلومات سوق العملات المشفرة من بنك التسويات الدولية في إطار مبادرة يوروسيستم سنتر، والتي تهدف إلى توفير بيانات تم فحصها حول مشاريع العملات المشفرة. أحد الدوافع الرئيسية لبدء المشروع هو انهيار العديد من مشاريع العملات المستقرة ومنصات الإقراض المالية اللامركزية (DeFi) مثل تيرا (LUNA) وديسنترالايزد يو إس دي (USDD). وحسبما هو موضح في الإعلان الرسمي:

"يتمثل هدف المشروع في إنشاء منصة معلومات سوق مفتوحة المصدر لإلقاء الضوء على رسملة السوق والنشاط الاقتصادي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي."

تتعارض هذه الخطوة مع قاعدة الاعتماد على المعلومات المبلغ عنها ذاتيًا من قبل الشركات غير المنظمة عندما يتعلق الأمر بالبيانات المتعلقة بدعم الأصول وأحجام التداول والقيمة السوقية. كما سلط بنك التسويات الدولية الضوء أيضًا على السهولة التي يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية من خلالها كسر التشفير المستخدم من قبل المؤسسات المالية التقليدية لتأمين المدفوعات وتسويتها. نتيجة لذلك، سيتم تخصيص مشروع يوروسيستم سنتر لاختبار العديد من حلول التشفير وفحص الأداء العام للنظام التقليدي.

علاوة على ذلك، سوف تستكشف مبادرة سيلا من بنك التسويات الدولية الحلول التكنولوجية للسماح بإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي عبر وسطاء مع ضمان قدر أكبر من الأمن وخفض التكاليف. كذلك سيتعاون مركز هونغ كونغ التابع لمركز بنك التسويات الدولية للابتكار أيضًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) لتطوير النموذج الأولي للمرحلة الثانية من مشروع التمويل الأخضر، جينيسيس: