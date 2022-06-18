قصة أصل بيتكوين: من هو مصمم شعار العملة؟

تام شمس - السبت 18 يونيو 2022 06:48 مساءً - أصبح شعار بيتكوين (BTC) البرتقالي الساطع، لأكثر من عقد، مرادفًا للحرية المالية وسط الركود الحديث والرقابة الحكومية الصارمة. ومع ذلك، على عكس الألغاز المرتبطة بأصل بيتكوين، فإن تطوير شعار بيتكوين "₿" موثق إلى حدٍ ما في أعماق الإنترنت.

فعندما تم تقديم بيتكوين قبل ١٣ عامًا من قبل المبدع ساتوشي ناكاموتو، كانت النسخة الأولى لشعار بيتكوين تمثل عملة ذهبية مع نص "BC" مضمن في الوسط، كما هو موضح أدناه.

ومع ذلك، في ٢٤ فبراير ٢٠١٠، جاء ناكاموتو بشعار بيتكوين جديد، والذي شهد استبدال نص "BC" بـ "₿" المضمن في العملة الذهبية.

المحاولة الثانية لساتوشي ناكاموتو لشعار بيتكوين. المصدر: bitcointalk.org

بناءً على تعليقات المجتمع، قام ساتوشي بعد ذلك بدمج التغييرات في الشعار الجديد ونشر الصور الخالية من حقوق النشر في المجال العام. تم بعد ذلك قبول الشعار كشعار رسمي لبيتكوين لفترة قصيرة من الوقت.

ساتوشي ناكاموتو يدمج تغييرات التصميم بناءً على ملاحظات المجتمع. المصدر: bitcointalk.org

تسمح الطبيعة اللامركزية لنظام بيتكوين البيئي للجمهور العام بالمساهمة في شبكة بيتكوين بأشكال مختلفة بناءً على إجماع المجتمع، بما في ذلك تصميمات الشعار. وفي ١ نوفمبر ٢٠١٠، أصدر عضو مجتمع بيتكوين "بيتبوي" إصدارًا جديدًا لشعار بيتكوين بناءً على تصميم ساتوشي. ومع ذلك، اختار المصمم هذه المرة استبدال العملة الذهبية بالدائرة البرتقالية الأيقونية ورسم شعار "₿" بدرجة ١٤٪ في اتجاه عقارب الساعة.

تصميم بيتبوي الذي يُعرف أيضًا بشعار بيتكوين الرسمي. المصدر: bitcointalk.org

نتيجة للدعم الهائل من المجتمع، كان تصميم بيتبوي هو الشعار الرسمي لبيتكوين على مدار الاثني عشر عامًا الماضية. وبعد إصدار النسخة النهائية من شعار بيتكوين، صرح بيتبوي:

"الآن يمكن للجميع الاستفادة من الرسومات بحرية حتى للأغراض التجارية مع هذا الترخيص، وهو غير ملزم بأي قيود."

يستمر المتحمسون في إصدار شعارات جديدة لبيتكوين حتى الآن، ولكن لم يصادف مجتمع BTC رمزًا يقترب من رمز ₿ البرتقالي المحبوب.