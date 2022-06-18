سعر بيتكوين ينخفض إلى أقل من ٢٠ ألف دولار لأول مرة منذ عام ٢٠٢٠

تام شمس - السبت 18 يونيو 2022 12:48 مساءً - حققت بيتكوين (BTC) سوقًا هابطة لأول مرة يوم ١٨ يونيو حيث تخلت حركة سعر بيتكوين عن الدعم البالغ ٢٠٠٠٠ دولار.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

سعر بيتكوين يتجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق لعام ٢٠١٧

أكدت البيانات الواردة من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو انخفاض سعر زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أقل من ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي للمرة الأولى منذ ديسمبر ٢٠٢٠، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في وقت كتابة هذه السطور عند ١٩,٠٦٦ دولارًا.بعد أن فقدت بيتكوين علامة ٢٠٠٠٠ دولار ذات الأهمية النفسية، حققت أيضًا سابقةً في تاريخها - والمتمثلة في الانخفاض إلى ما دون أعلى مستوى في دورة التنصيف السابقة لأول مرة في تاريخها.

وردًا على ذلك، أرجع المعلقون الضعف الأخير إلى مشاكل السيولة في صندوق الاستثمار ثري آروز كابيتال (المعروف باسم ٣AC) بالإضافة إلى المشكلات الحالية المرتبطة ببروتوكول التكنولوجيا المالية سيلسيوس والبيئة الكلية.

حيث قال تشو سو، أحد مؤسسي شركة ثري آروز، إن الشركة "في طور التواصل مع الأطراف المعنية وهي ملتزمة تمامًا بالعمل على حل هذه المشكلة"، دون تأكيد مشاكل محددة.

جاء الانخفاض المفاجئ إلى ما دون ٢٠٠٠٠ دولار أمريكي خلال تداولات نهاية الأسبوع حيث ضاعفت السيولة ذات الطلبات المحدودة من التقلبات.

سنة هبوطية لا مثيل لها؟

بعد ذلك قام زوج بيتكوين مقابل الدولار بتعويض ٣٧٪ من الخسائر خلال الأسبوعين الأولين من الشهر، مما يجعل شهر يونيو ٢٠٢٢ أسوأ شهر يونيو للعملة على الإطلاق، وفقًا لبيانات من مورد المراقبة على السلسلة كوين غلاس.

فمنذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفض الزوج بنسبة ٦٠٪ تقريبًا في وقت كتابة هذه المقالة، أي أكثر من ٧٠٪ أدنى من أعلى مستوى سجله في نوفمبر الماضي عند ٦٩٠٠٠ دولار.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، تشير الاتجاهات التاريخية إلى أن ٨٠-٨٤,٥٪ هو هدف السحب الكلاسيكي للأسواق الهابطة، مما يضع زوج بيتكوين مقابل الدولار بين ١١٠٠٠ دولار و١٤٠٠٠ دولار.

أداء سعر بيتكوين الشهري. المصدر: كوين غلاس

وأوضح المتداول والمحلل الشهير ريكت كابيتال، مستمرًا في تحليل المتوسط ​​المتحرك لبيتكوين على مدى ٢٠٠ أسبوع، وهو خط دعم رئيسي مدى الحياة، قائلًا: "لا تزال بيتكوين بحاجة إلى حجم وتقلب أكبر من الوقت الحالي لمطابقة مستويات الحجم في قيعان السوق الهبوطية السابقة عند المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠"، مضيفًا:

"العلامة الواعدة هي أن حجم البائعين أعلى من المتوسط ​​للمرة الأولى هذا الأسبوع ولكن هناك حاجة إلى المزيد من أجل الاستسلام النهائي."

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع. المصدر: تريدينغ فيو

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