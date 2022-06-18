ربط توكن ماجيك إنترنت موني بالدولار يتوقف مع استمرار تأثير الدومينو لتيرا (LUNA)

تام شمس - السبت 18 يونيو 2022 11:45 صباحاً - تنضم ماجيك إنترنت موني (MIM)، وهي عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي من النظام البيئي أبراكادابرا، إلى القائمة المتزايدة من التوكنات التي تفقد ربطها بالدولار وسط شتاء العملات المشفرة المبكر. بدأ فك الارتباط المفاجئ لتوكن MIM تقريبًا يوم ١٧ يونيو، الساعة ٧:٤٠ مساءً بالتوقيت الشرقي، والذي شهد انخفاض سعر التوكن إلى ٠,٩٢٦ دولار خلال ثلاث ساعات فقط.

ولم تؤثر دوامة موت LUNA وتيرا يو إس دي (UST) من تيرا على المستثمرين فحسب، بل كان لها أيضًا تأثير سلبي على العديد من مشاريع العملات المشفرة، بما في ذلك النظام البيئي لتوكنات MIM من أبراكادابرا - وذلك حسبما زعم حساب تويتر @AutismCapital.

مخطط فك ارتباط سعر توكن ماجيك إنترنت موني (MIM). المصدر: كوين ماركت كاب

نقلًا عن خبر من الداخل، ادعت أوتيزم كابيتال أن أبراكادابرا تراكمت عليه ١٢ مليون دولار من الديون المعدومة كنتيجة مباشرة لانهيار تيرا المفاجئ "لأن عمليات التصفية لا يمكن أن تحدث بالسرعة الكافية لتغطية التزامات بروتوكول MIM".

دحض دانييل سيستاغالي، مؤسس أبراكادابرا، مزاعم الإفلاس من خلال ضمان وجود أموال كافية لسداد الديون المتراكمة - وهو ما يُعزى إليه انخفاض أسعار MIM. حيث صرح سيستاغالي:

"إن خزانة [أبراكادابرا] لديها أموال أكثر من الدين، وتعتبر توكنات $CRV قيّمة بالنسبة للبروتوكول."

ومع تأكيد موقفه، شارك سيستاغالي علنًا عنوان الخزانة الذي يحتوي على أصول بقيمة ١٢ مليون دولار بينما طلب من المستثمرين المعنيين التحقق من ذلك باستخدام البيانات الموجودة على السلسلة.

ومن ناحية أخرى، زعمت شركة أوتيزم كابيتال أن ديون سيستاغالي المعدومة قد تم إنشاؤها قبل خمسة أيام وشاركت لقطة الشاشة أدناه التي تظهر محادثته حول نفس الأمر على مجموعة ديسكورد الخاصة بـ MIM.

محادثة سيستاغالي على مجموعة ديسكورد لـ MIM. المصدر: @AutismCapital

في حين يستمر خطر الإفلاس في تهديد بروتوكول أبراكادابرا، إما من خلال استمرار خزانة MIM في إغراق القيمة أو زيادة الديون المعدومة، يُنصح المستثمرون بتتبع تقلبات السوق وإجراء أبحاثهم الخاصة (DYOR) قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

قبل خمسة أيام، يوم ١٣ يونيو، انخفض سعر بروتوكول العملة المستقرة USDD إلى ٠,٩٧ دولار في بورصات العملات المشفرة الرئيسية.

وللمساعدة خلال تقلبات السوق، أعلن احتياطي ترون داو أنه تلقى ٧٠٠ مليون دولار أمريكي (USDC) للدفاع عن ربط USDD. ونتيجة لضخ الأموال، أوضح الفريق الذي يقف وراء العملة المستقرة أن نسبة الضمان للدولار الأمريكي قد تم تعزيزها الآن إلى ٣٠٠٪.