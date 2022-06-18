كوين بيز تواجه دعاوى جماعية حول العملات المستقرة المضطربة GYEN وTerraUSD

تام شمس - السبت 18 يونيو 2022 05:41 صباحاً - تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد كوين بيز يوم الخميس بدعوى أن منصة التداول كانت مهملة في إدراج عملة TerraUSD المستقرة وزعمت أنها فشلت في الكشف عن علاقتها المالية مع تيرافورم لابز. وهذه هي ثاني دعوى جماعية معلقة ضد كوين بيز. تم رفع دعوى الشهر الماضي فيما يتعلق بفك ارتباط GYEN في نوفمبر.

وتزعم دعوى الخميس أن كوين بيز كانت مهملة لفشلها في إجراء العناية الواجبة ليرافورم لابز قبل إدراج TerraUSD وسوء تمثيل مخاطر TerraUSD كعملة مستقرة خوارزمية. تقارن الدعوى المعلومات الخاصة بالعملات المستقرة التي توفرها منصات التداول روبنهود وجيميني وكراكن بتلك الموجودة في كوين بيز وخلصت إلى أنه "بدلًا من الكشف عن طبيعة TerraUSD على أنها غير مضمونة، ويتم التحكم فيها بواسطة خوارزمية، ومحفوفة بالمخاطر للغاية، قامت كوين بيز بتمريرها على أنها مجرد عملة مستقرة أخرى."

تزعم الدعوى أيضًا أن كوين بيز فنتشرز، الذراع الاستثماري للشركة، كانت واحدة من أكبر الداعمين لتيرافورم لابز، وكان ذلك دافعًا إضافيًا للشركة لعدم الكشف عن تقلب TerraUSD.

يتم تمثيل المدعين والفئات في القضية من قبل شركتي المحاماة ميلبرغ كولمان بريسون فيليبس غروسمان وإريكسون كرامر أوزبورن. تمثل الشركة الأخيرة أيضًا المدعين في قضية مرفوعة ضد كوين بيز وجي إم أو-زي دوت كوم ترست يوم ١٣ مايو تتعلق بفك ارتباط عملة GYEN المستقرة بالين الياباني في نوفمبر.

ارتفعت قيمة GYEN ثم انخفضت بشكل حاد بعد أسبوع من إدراجها في كوين بيز، مما تسبب في قيام المنصة بتجميد بعض حسابات المستخدمين. كما خسر بعض المستخدمين أموالًا - "ملايين لا توصف،" بحسب الدعوى - أثناء الحادث. كذلك تدعي الدعوى أن جي إم أو-زي دوت كوم فشلت في واجباتها تجاه المدعين والدعوى الجماعية بعدة طرق، بدءًا من تصميم العملة المستقرة.

ويُزعم أن كوين بيز قد تورطت في سوء تمثيل وإهمال وفشل في استخدام العناية المعقولة في إدراج GYEN على الرغم من وجود مخاطر متوقعة بشكل معقول من فك الارتباط.