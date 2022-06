الاحتياطي الفيدرالي: العملات المستقرة تسلط الضوء على "الهشاشة الهيكلية" للعملات المشفرة

تام شمس - السبت 18 يونيو 2022 05:41 صباحاً - أشار مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى العملات المستقرة باعتبارها خطرًا محتملًا على الاستقرار المالي وسط سوق العملات المشفرة المتقلبة.

ففي تقرير السياسة النقدية الصادر يوم الجمعة، قال مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي إن "الانهيار في قيمة بعض العملات المستقرة" - في إشارة على الأرجح إلى أن تيرا يو إس دي (UST) قد خسرت ارتباطها بالدولار الأمريكي في مايو - إلى جانب "الضغوط الأخيرة" في سوق الأصول الرقمية يشير إلى "الهشاشة الهيكلية". كما أشارت الدائرة الحكومية إلى تقرير مجموعة عمل الرئيس حول الأسواق المالية من نوفمبر ٢٠٢١، والذي قال فيه المسؤولون إن "هناك حاجة ماسة إلى" التشريع لمعالجة المخاطر المالية.

وذكر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي أن "العملات المستقرة غير المدعومة بأصول آمنة وسائلة بدرجة كافية ولا تخضع للمعايير التنظيمية المناسبة تخلق مخاطر للمستثمرين وربما للنظام المالي، بما في ذلك التعرض لعمليات مزعزِعة للاستقرار". "قد تتفاقم نقاط الضعف هذه بسبب الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر والسيولة للأصول التي تدعم العملات المستقرة."

جاء التقرير قبل شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، المقرر أن تبدأ يوم ٢٢ يونيو. وفي ملاحظات مكتوبة لمؤتمر بحثي برعاية مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، أشار باول إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن "تساعد في الحفاظ على مكانة الدولار الدولية".

