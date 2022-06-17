مارك كوبان يقول إن انهيار العملات المشفرة يسلط الضوء على حكمة وارن بافيت

تام شمس - الجمعة 17 يونيو 2022 09:48 صباحاً - يقول مارك كوبان، مستثمر العملات المشفرة الملياردير ومالك دالاس مافريكس، إن الانكماش الحالي في السوق يذكره بمقولة شهيرة قالها وارين بافيت.

إذ يرى كوبان أن هناك توازيًا بين صعود وهبوط أسواق ومشاريع العملات المشفرة، والقول المأثور لـ "أوراكل أوماها" البالغ من العمر ٩١ عامًا، والذي يقول: "فقط عندما ينحسر المد، تكتشف من كان يسبح عاريًا".

تم الكشف عن ملاحظة كوبان خلال مقابلة يوم ١٦ يونيو مع فورتشن ناقش فيها ما يراه نماذج أعمال معيبة لبعض مشاريع العملات المشفرة التي مرت بأوقات عصيبة خلال الشهرين الماضيين.

حيث قال المستثمر في شارك تانك: "في مجال الأسهم والعملات المشفرة، سترى أن الشركات التي كانت تعمل بأموال رخيصة وسهلة - ولكن لم يكن لديها آفاق تجارية صالحة - ستختفي".

"ومثلما يقول [وارن] بافيت،" عندما ينحسر المد، يمكنك معرفة من يسبح عاريًا."

من بين الشركات التي يبدو أنها كانت تسبح عارية تأتي شركة تيرا وسيلسيوس وثري آروز كابيتال.

انهار نظام تيرا البيئي، المعروف الآن باسم تيرا كلاسيك، تمامًا بحلول منتصف شهر مايو. وشهدت تداعيات هذا الانهيار خسائر تقدر بعشرات المليارات من المستثمرين، بينما تبع ذلك مطاردة للمؤسس والرئيس التنفيذي دو كوون من قبل العديد من الهيئات التنظيمية.

تكافح منصة سيلسيوس للرهن والإقراض للحفاظ على السيولة إذا كان التوقف الأخير لعمليات السحب مؤشرًا. وبحسب ما ورد، واجهت شركة الاستثمار ثري آروز كابيتال تصفية بقيمة ٤٠٠ مليون دولار ولم تتمكن من تلبية طلبات الهامش.

وعلى الرغم من التوقعات القاتمة على المدى القصير للعملات المشفرة، قال كوبان إن فترات الانكماش هذه تميل إلى أن يكون لها تأثير تطهير على السوق، وأنه من المحتمل أن يكون الأمر نفسه بالنسبة للعملات المشفرة هذه المرة. لكنه قال إنه يجب علينا دائمًا دعم الابتكار: