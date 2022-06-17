٧٢ من أفضل ١٠٠ عملة تتراجع بنسبة ٩٠٪ أو أكثر

تام شمس - الجمعة 17 يونيو 2022 09:48 صباحاً - وفقًا لبيانات الأسعار من كوين غيكو التي جمعتها كوين غو لايف، فقد شهد السوق الهابط الحالي انخفاض ٧٢ من أعلى ١٠٠ عملة بأكثر من ٩٠٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ولكن العملات ذات القيمة السوقية الأكبر تحقق نتائج أفضل من معظم العملات. ومن بين العشرة الأوائل من العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، انخفضت تسع منها أقل من ٩٠٪ خلال التراجع الحالي في السوق. بيتكوين (BTC)، وهي أكبر عملة مشفرة، انخفضت بنسبة ٧٠,٣٪ من أعلى مستوى لها في نوفمبر عند ٦٩٠٠٠ دولار. المركز الثاني تحتله إيثريوم (ETH) التي انخفضت بنسبة ٧٨٪ عن أعلى مستوى لها عند ٤٨٧٨ دولارًا.

ومن بين العشرة الأوائل: باينانس كوين (BNB) وكاردانو (ADA) وسولانا (SOL) وبولكادوت (DOT) والتي انخفضت بنسبة تتراوح بين ٦٨٪ و٨٨٪ (باستثناء العملات المستقرة الثلاثة USDT وUSDC وBUSD). كانت ريبل (XRP) هي الاستثناء، حيث تتبع هبوطًا بنسبة ٩٠,٥٦٪ من أعلى مستوى على الإطلاق.

متوسط ​​الانخفاض من أعلى مستوى لهذه العملات العشرة الأولى هو ٧٩٪، بينما من بين أفضل ٢٠ عملة، فإن متوسط ​​الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق هو ٨١,١٪.

ويبدو أن توكنات البورصات تعمل بشكل أفضل من العديد من القطاعات الأخرى بمتوسط ​​انخفاض بنسبة ٦٨,٣٪ من أعلى مستوياتها قياسية.

الأفضل أداءً هناك هو توكن LEO، الذي انخفض بنسبة ٣٨,٨٧٪ فقط، والذي أفاد كوينتيليغراف أنه شهد "عمليات شراء قوية عند مستويات منخفضة" يوم ١٣ يونيو. LEO هو توكن الخدمة المستند إلى إيثريوم لبورصة بيتفينكس ومنصات التداول التي تديرها آي فينكس ويستخدم لخفض الرسوم على المتداولين.

كذلك يحتل توكن FLEX الأصلي لبورصة كوين فليكس المركز ٨٣ بين أكبر العملات المشفرة. ويبدو أيضًا أنه محصن نسبيًا من الانهيار حيث انخفض بنسبة ٣٨,٦٪ فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق. تُستخدم FLEX للدفع مقابل المعاملات وتقليل رسوم التداول على منصة التداول الخاصة بها. ويروج المشروع لآلية حرق التوكنات كسبب لمرونة سعره.

كما شهد توكن الخدمة لمنصة التداول كيوكوين، KCS، تراجعًا بنسبة ٦١,٤٣٪ من أعلى مستوى على الإطلاق. وهو توككن ERC-٢٠ يستخدم لتقليل الرسوم على البورصة ويعتبر التوكن الأصلي لكيو تشين، وهي شبكة بلوكتشين طورتها البورصة.

تعرضت العديد من العملات المشفرة لجزء كبير من خسائرها خلال الأسبوع الماضي حيث انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة ٢٤٪ من ١,٣ تريليون دولار إلى ٩٩٦ مليار دولار.

يتم تداول بيتكوين حاليًا عند ٢٠٤٨٦ دولارًا أمريكيًا منذ أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن رفع ٧٥ نقطة أساس في أسعار الفائدة لمحاولة مكافحة التضخم.