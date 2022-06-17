ميكر يوقف عرض داي من آيف مع استمرار التداعيات من سيلسيوس

تام شمس - الجمعة 17 يونيو 2022 08:45 صباحاً - صوتت ميكرداو لإيقاف قدرة منصة الإقراض آيف على إنشاء داي لمجموعة الإقراض الخاصة بها دون ضمانات حيث تلوح مخاطر أزمة السيولة في سيلسيوس في الأفق بشكل كبير بالنسبة للنظام البيئي للعملات المشفرة بالكامل.

وقد اتخذت المنظمة اللامركزية المستقلة (DAO) القرار كوسيلة للتخفيف من تعرض بروتوكول ميكر لمنصة الرهن والإقراض المنكوبة في حالة إغلاق سيلسيوس وانهيار ربط stETH أيضًا.

stETH هو توكن يمثل مقدارًا من إيثريوم يتم تخزينه على منصة ليدو ستيكينغ. وقد كان ارتباط عملتها بإيثريوم متذبذبًا لعدة أسابيع ويتم تداولها حاليًا بنسبة ٦٪ أقل من سعر إيثريوم. استثمرت سيلسيوس مبلغًا كبيرًا من أموال المستخدمين في stETH، وهو أحد الأسباب التي قيل إنها أوقفت عمليات السحب مؤقتًا.

وقد اقترح اقتراح حوكمة يوم ١٤ يونيو من عضو المنظمة المستقلة اللامركزية "prose11" أن بروتوكول ميكر يجب أن يعطل مؤقتًا وحدة إيداع داي المباشر (D٣M) لآيف لأن سيلسيوس اقترضت ١٠٠ مليون في داي بضمان stETH، مما سيعرضها لخطر التصفية إذا انهارت سيلسيوس.

"السبب في أن هذا أمر محفوف بالمخاطر هو أنه من بين ٢٠٠ مليون داي تم اقتراضها على آيف إيثريوم v٢، تم استعارة ١٠٠ مليون داي بواسطة سيلسيوس وضمنتها في الغالب بواسطة stETH."

يسمح D٣M لآيف بتثبيت أسعار الفائدة على قروض داي من خلال توفير الوصول إلى السيولة عند الحاجة. وهو يتكون من ٢٠٠ مليون داي، تم اقتراض ١٠٠ مليون منها بواسطة سيلسيوس.

إذا انهارت سيلسيوس بالفعل، فقد تبيع stETH للوفاء بمسؤوليات التجزئة ويتم تصفيتها على آيف، مما قد يجبر انفصال stETH عن ربطها بشكل أكبر. هذا من شأنه أن يعرض بروتوكول ميكر لخطر عدم القدرة على استرداد جميع داي المقترضة من سيلسيوس.

شعر حوالي ٥٨٪ من ٨٣ ناخبًا على الاقتراح أن مخاطر التبعيات التي قدمتها سيلسيوس كانت أكبر من خسارة الإيرادات من آيف من خلال تمرير الاقتراح. وسيدخل الإيقاف المؤقت حيز التنفيذ في الساعة ٥:٠٣ مساءً بالتوقيت الشرقي يوم ١٧ يونيو.