تشين لينك تتكامل مع مونبيم لتوفير بيانات الأسعار لمطوري بولكادوت

تام شمس - الأربعاء 15 يونيو 2022 05:46 مساءً - قامت شبكة أوراكل اللامركزية تشين لينك (LINK) بدمج خدمتها المسماة ملخصات الأسعار تشين لينك برايس فيدز) إلى مونبيم، وهو عقد ذكي على بولكادوت (DOT)، لتوفير البيانات للمطورين في المنصة.

ففي بيان تم إرساله إلى كوينتيليغراف، أشار فريق تشين لينك إلى أن البث المباشر على مونبيم سيسمح لأولئك الذين يبنون داخل المنصة بالوصول إلى معلومات الأسعار التي تم تجميعها من العديد من البورصات المختلفة. ويسمح ذلك لمطوري التمويل اللامركزي (DeFi) بجلب دقة الأسعار لتطبيقاتهم اللامركزية (DApps).

كما ذكر مؤسس مونبيم ديريك يو أن الوصول إلى أسعار الأصول خارج السلسلة له استخدامات عديدة في التمويل اللامركزي، ولكن من الصعب تحقيق مقاومة الهجمات والتلاعب في بيانات الأسعار. ومع ذلك، يعتقد مؤسس مونبيم أن تشين لينك قادرة على حل المشكلة ويمكنها مساعدة مطوري التمويل اللامركزي داخل منصتهم. وأوضح قائلًا:

"يعد تكامل تشين لينك أحد عمليات الدمج الأخيرة اللازمة لتوفير مجموعة كاملة من اللبنات لمطوري التمويل اللامركزي على مونبيم."

كذلك أعرب نيكي أرياسينغ، المسؤول التنفيذي في تشين لينك، عن دعمه لمطوري مونبيم. حيث أوضح أن هذا التكامل سيسمح لمطوري بولكادوت بإنشاء حالات استخدام جديدة في منصات التمويل اللامركزي المترابطة.