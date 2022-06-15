بنك سبير الروسي يُكمل أول صفقة عملات رقمية له

تام شمس - الأربعاء 15 يونيو 2022 05:46 مساءً - يستعد عملاق البنوك الروسي سبير - المعروف سابقًا باسم سبيربنك - لإكمال أول صفقة عملة رقمية لها قريبًا والتي تتضمن منصة أصول رقمية مملوكة للبنك.

سيجري البنك أول صفقة له تشمل الأصول المالية الرقمية (DFA) على منصته لإصدار الأصول الرقمية بحلول منتصف يوليو.

حيث كشف أناتولي بوبوف، نائب رئيس المجلس التنفيذي لشركة سبير، عن خطط البنك لإتمام مثل هذه الصفقة في مقابلة مع وكالة الأنباء تاس المدعومة من الدولة يوم ١٥ يونيو.

وادعى بوبوف أن سبير تلقى أخيرًا التسجيل من البنك المركزي للبلاد - بنك روسيا - في ربيع عام ٢٠٢٢، بعد سلسلة من التأخيرات في التسجيل. إذ يكافح سبير من أجل تسجيل منصته لإصدار الأصول الرقمية، والتي كان من المتوقع في البداية إطلاقها جنبًا إلى جنب مع عملتها المستقرة سبيركوين بحلول ربيع عام ٢٠٢١.

وفي حين أن آخر الأخبار لا تشير بشكل مباشر إلى تطبيق بلوكتشين على منصة سبير، أشار بوبوف إلى أن البنك ملتزم باستكشاف التكنولوجيا، قائلًا:

"نحن نبحث عن كثب في تطوير تقنيات جديدة مثل تكنولوجيا السجلات الموزعة. ونحن ندرس كيف تتطور تقنيات بلوكتشين. وقد اجتازت منصتنا بالفعل اختبارات القبول، وستتم المعاملة الأولى في غضون شهر".

جاءت هذه الأخبار جنبًا إلى جنب مع قيام في تي بي - وهو ثاني أكبر بنك في روسيا - بالاستعداد يضًا لاختبار شراء أنشطة أصول مالية مقابل العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي، الروبل الرقمي، في سبتمبر ٢٠٢٢. وبحسب ما ورد أعلن عضو مجلس إدارة في تي بي "سفياتوسلاف أوستروفسكي" عن خطط لإطلاق منصة جديدة لشراء روبل رقمي في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يوم ١٥ يونيو.