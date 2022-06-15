سيلسيوس تطلب المشورة من المحامين بشأن إعادة الهيكلة

تام شمس - الأربعاء 15 يونيو 2022 05:46 مساءً - قامت منصة إقراض العملات المشفرة سيلسيوس نتورك (CEL) بتعيين محامين لإعادة الهيكلة من أكين غامب ستروس هور آند فيلد لإيجاد حلول محتملة لمشاكل الشركة المالية.

ويقال إن الشركة تبحث عن بدائل استراتيجية أخرى، مثل إعادة الهيكلة المالية، بغض النظر عن محاولاتها لحل مشاكلها الحالية. كما أشار التقرير أيضًا إلى أن سيلسيوس تحاول العثور على مستثمرين قادرين على توفير خيارات تمويل لشركة إقراض العملات المشفرة.

مستشهدةً بظروف السوق القاسية، أوقفت سيلسيوس عمليات السحب من منصتها يوم الاثنين. ووسط تجميد السحب، قامت الشركة بتفكيك حوالي ٢٤٧ مليون دولار في عملة بيتكوين المغلفة (wBTC) من بروتوكول السيولة آيف وأرسلتها إلى بورصة إف تي إكس. وإلى جانب wBTC، أرسلت الشركة أيضًا ٧٤,٥ مليون دولار في إيثريوم (ETH) إلى إف تي إكس.

مع انتشار الشائعات حول إفلاس سيلسيوس، مدت بورصة العملات المشفرة "نيكسو" يد المساعدة إلى منصة الإقراض. وقد أخبرت شركة العملات المشفرة كوينتيليغراف مؤخرًا أن نيكسو، جنبًا إلى جنب مع شركائها والشركات التابعة لها، قادرة على الحصول على جزء أو كل "مستحقات القروض المضمونة" المعلقة من "سيلسيوس".