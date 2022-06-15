مؤسس بلوكتاور: بيتكوين هي "أمازون بالنسبة للعملات المشفرة" وكل شيء آخر مجرد رهانات

تام شمس - الأربعاء 15 يونيو 2022 05:46 مساءً - قام آري بول، مؤسس شركة بلوكتاور كابيتال لاستثمارات بلوكتشين، بعرض رأيه في السوق الهابطة، حيث قارن الوضع بالانهيار التكنولوجي في عام ٢٠٠٠. وقد شبّه بول بيتكوين (BTC) بأمازون، وهي واحدة من الشركات التي نجت من انهيار السوق.

في موضوع تويتر، أشار بول إلى أنه في حين أن هناك منتجات "متواضعة" في سوق العملات المشفرة، يجب إجراء العديد من التحسينات من أجل الوصول إلى الاتجاه السائد. ويجادل بول أيضًا بأن التبني "متأخر بخمس سنوات" عما كان يأمله الكثيرون.

كذلك سلط المدير التنفيذي الضوء أيضًا على أن انقطاعات الشبكة في سولانا والتأخير في توسيع نطاق أمان إيثريوم وبيتكوين والترقيات المستقبلية يتم التغاضي عنها خلال فترات الصعود، ولكن الأمر "يبدو مختلفًا تمامًا" خلال السوق الهابطة، مشيرًا إلى أن التفاؤل لن يفيد الآن في هذا الموقف.

بعد ذلك، قارن بول سوق العملات المشفرة اليوم بسوق ناسداك في عام ٢٠٠٠، قائلًا إن معظم العملات المشفرة محفوفة بالمخاطر وفي مراحل مبكرة. ومع ذلك، أكد مؤسس بلوكتاور أنه سيوجد شيء مثل "أمازون"، والذي سينجو من الانهيار. وهو يعتقد أنه يمكن أن تكون بيتكوين.

ووفقًا لبول، تتمتع بيتكوين "بفرص أفضل بكثير" من العملات المشفرة الأخرى نظرًا لعدم وجود منافس لها كمنتج، ومن حيث التكنولوجيا. وغرّد:

على الرغم من أنه بدا هبوطيًا، أوضح بول أنه "أكثر تفاؤلًا" حول العملات المشفرة الآن مقارنةً بما يقرب من عامٍ مضى. وهو يريد فقط تحذير الناس من توخي الحذر بشأن ما يشترونه خلال فترة الهبوط الحالية في السوق.