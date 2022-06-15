تام شمس - الأربعاء 15 يونيو 2022 05:46 مساءً - تتطلع شركة العملة المستقرة الرائدة "تيثر" إلى التخلص في النهاية من دعم الأوراق التجارية لعملتها المستقرة التي تعتمد على الدولار الأمريكي تيثر (USDT).
حيث أصدرت تيثر بيانًا رسميًا يوم الأربعاء لنفي التقارير التي تزعم أن حافظة أعمال تيثر من الأوراق التجارية مدعومة بنسبة ٨٥ ٪ بأوراق تجارية صينية أو آسيوية ويتم تداولها بخصم ٣٠٪.
وقد وصفت شركة العملات المستقرة هذه الادعاءات بأنها "خاطئة تمامًا"، مؤكدة أن أكثر من ٤٧٪ من إجمالي احتياطيات USDT هي الآن من "سندات الخزانة الأمريكية". في تقرير تدقيقها الأخير الصادر في مايو، ذكرت تيثر أن الأوراق التجارية تشكل أقل من ٢٥٪ من دعم USDT، والتي تصل إلى حوالي ٢١ مليار دولار اعتبارًا من ٣١ مارس.
ووفقًا للبيان الأخير، واصلت تيثر تخفيض محفظتها الحالية من الأوراق التجارية، وخفضت أحجامها إلى ١١ مليار دولار. وتتوقع الشركة خفضها إلى ٨,٤ مليارات دولار بنهاية يونيو ٢٠٢٢، بهدف التخلص من دعم الأوراق التجارية الخاص بها، حسبما جاء في البيان:
"سوف ينخفض هذا تدريجيًا إلى الصفر دون أي خسائر. تنتهي صلاحية جميع الأوراق التجارية وسيتم تحويلها إلى سندات الخزانة الأمريكية مع أجَل استحقاق قصير".
كانت هذه تفاصيل خبر تيثر تهدف إلى تقليل دعم الأوراق التجارية لتوكن USDT إلى الصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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