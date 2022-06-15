آي سي آي بوخارست تستخدم بلوكتشين إلروند لتطوير المجالات اللامركزية وسوق مؤسسي للتوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الأربعاء 15 يونيو 2022 02:41 صباحاً - في يوم الثلاثاء، أعلن المعهد الوطني الروماني للبحث والتطوير في النظم المعلوماتية، المعروف أيضًا باسم آي سي آي بوخارست (ICI)، أنه سيعمل على بناء سوقًا مؤسسية للتوكنات غير القابلة للإتلاف ونظامًا لا مركزيًا لأسماء النطاقات.

وسيتم بناء كلتا الخدمتين على بلوكتشين إلروند (EGLD)، المعروف بقدرته على تسريع المعاملات عبر التجزئة. تأسس المعهد في عام ١٩٧٠ وهو حاليًا أكثر المؤسسات البحثية التي ترعاها الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات في رومانيا. وهو يشرف حاليًا على السجل الوطني الروماني لأسماء النطاقات.

وحسبما قالت إلروند، فإن المبادرات ستكون الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أن يكون أحد الاستخدامات لسوق التوكنات غير القابلة للإتلاف هو رقمنة الوثائق الرسمية أو سندات الملكية أو الشهادات المختلفة والوصول إليها ونقلها وتخزينها عبر هوية بلوكتشين لامركزية.

وفي الوقت نفسه، يسعى المعهد إلى الاستفادة من أدوات التحقق القوية للشبكة البالغ عددها ٣٢٠٠ لإلروند للتغلب على نقاط الضعف الأمنية لأنظمة DNS وTLD القديمة. علق أدريان فيكتور فيفيرا، المدير العام لآي سي آي بوخارست:

"يمكن لتقنيات الويب ٣.٠ تحويل الإدارة العامة ومساعدة مؤسساتها وعملياتها على القفز إلى الأمام من حيث الكفاءة والسرعة مع تقليل التكاليف والنفقات العامة والأنشطة البيروقراطية المفرطة."

تدعي إلروند أن شبكة بلوكتشين الخاصة بها يمكنها معالجة ما يصل إلى ١٥٠٠٠ معاملة في الثانية مع زمن انتقال مدته ست ثوانٍ، وهي سلبية الكربون، ولها تكاليف معاملات لا تذكر. لم يكن هذا أول مشروع لشركة إلروند في رومانيا. فقبل ثلاثة أشهر، وافق البنك الوطني الروماني على اقتراح إلروند لشراء شركة التكنولوجيا المالية "كابيتال فاينانشيال سرفيسز الرومانية، المعروفة أيضًا باسم تويسباي.