الرئيس التنفيذي لشركة باينانس يخطط للاستفادة من شتاء العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 15 يونيو 2022 02:41 صباحاً - قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، تشانغ بينغ زاو، المعروف باسم "سي زي"، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، إن فصل الشتاء المحتمل في مجال العملات المشفرة مفيد للأعمال.

وعندما سئل عن أداء باينانس خلال فصل الشتاء الحالي للعملات المشفرة بعد تقارير عن تجميد التوظيف في جيميني وكوين بيز، أجاب بثقة.

"هذه ليست المرة الأولى التي نمر فيها بشتاء العملات المشفرة. إذا كنا في شتاء العملات المشفرة، فسيكون هذا هو الثالث لي والثاني في باينانس. لذا فهي ليست المرة الأولى التي نمر فيها بهذا".

قام تشانغ بينغ زاو بتعيين موظفين جدد خلال السوق الهابطة للاستفادة من السوق الصاعدة المحتملة التالية. وتابع: "في الوقت الحالي، من الأفضل التوظيف، خلال الأسواق الصاعدة، يبدأ الجميع مشاريعهم الخاصة، ويتقاضى الجميع مبلغًا هائلًا من التعويض":

"أصبحت الأسواق الآن أكثر توازنًا، لذا تتوفر أفضل المواهب، ونحن نريد توظيفهم."

عانى عالم العملات المشفرة من فترة من التراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن رئيس باينانس لا يزال يوصي بأن الوقت الحالي هو وقت ممتاز للشركات للتوسع والتوظيف.

وتابع سي زي بالقول: "لطالما كانت باينانس مقتصدة للغاية في الإنفاق الضخم، ولم نقم برعاية سوبر بول" و"لم نشتري حقوق أي ستاد."