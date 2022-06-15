أوبن سي تعلن عن الترحيل إلى بروتوكول سي بورت

تام شمس - الأربعاء 15 يونيو 2022 02:41 صباحاً - في يوم الثلاثاء، أعلنت أوبن سي، سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف الأكثر شيوعًا، أو NFTs، من حيث حجم التداول، أنها ستنتقل إلى سي بورت. ومن بين العديد من الامتيازات، يقول البروتوكول إنه سيتضمن رسوم غاز أقل، والقدرة على تقديم عروض على مجموعات كاملة، وإزالة رسوم تهيئة الحساب الجديد، والمزيد من خيارات التوقيع سهلة الاستخدام.

وحسبما قالت أوبن سي، سيدفع المستخدمون ٣٥٪ أقل لرسوم الغاز عند التعامل في سي بورت. بناءً على البيانات من عام ٢٠٢١، سيصل إجمالي الوفورات إلى ٤٦٠ مليون دولار (١٣٨٠٠٠ إيثريوم). بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يؤدي إلغاء رسوم الإعداد إلى توفير ١٢٠ مليون دولار (٣٥٠٠٠ إيثريوم) سنويًا في وفورات إضافية.

قامت أوبن سي أيضًا بالإعلان عن ميزات مثل القدرة على شراء العديد من التوكنات غير القابلة للإتلاف في معاملة واحدة، وإتاحة رسوم الإنشاء في الوقت الفعلي للعديد من المستلمين، وتحديد الرسوم على السلسلة على أساس كل عنصر. عمليات الإدراج على سي بورت لها نفس البنية الأساسية مثل تلك السابقة بينما عمل مطوروها في التجميع لتحسين كفاءة المعاملات.

وقد قالت شركة أوبن سي إنها لا تتحكم في بروتوكول سي بورت ولا تشغله وتقوم فقط بالبناء فوقه. وذكرت الشركة أيضًا أنها لا تزال "توظف في جميع المجالات" في التعليقات الختامية. يتناقض هذا مع الجولات الحادة من عمليات التسريح التي أعلنت عنها العديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك أحدثها من بلوك فاي وكوين بيز.