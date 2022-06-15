تام شمس - الأربعاء 15 يونيو 2022 12:48 صباحاً - منذ 35 دقيقة
تأخذ السلطات الفرنسية احتياطها بعد أن أفسدت التذاكر المزورة والألعاب المفاجئة تجربة نهائي دوري أبطال أوروبا للعديد من مشجعي كرة القدم في باريس الشهر الماضي
قد يؤدي الاضطراب الذي يسبق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا UEFA إلى تبني واسع النطاق للتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) لإصدار التذاكر في الأحداث الرياضية في فرنسا. وقد صرحت الدولة سابقًا أنها تعتزم استخدام تذاكر التوكنات غير القابلة للإتلاف خلال كأس العالم للرجبي ٢٠٢٣ وأولمبياد باريس ٢٠٢٤.
كان التزوير الجماعي للتذاكر أحد أسباب المشهد الفوضوي في بطولة كرة القدم يوم ٢٨ مايو. وقد تحول الأمر إلى إحراج كبير للبلاد بعد أن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لاستعادة النظام وتأخرت مباراة ليفربول وريال مدريد. قدم مبعوث الحكومة الفرنسية للألعاب الأولمبية ميشيل كادوت تقريرًا إلى مكتب رئيس الوزراء الفرنسي الأسبوع الماضي أوصى بخطوات لمنع الفوضى في الأحداث الرياضية في المستقبل، بما في ذلك الاستخدام العالمي لتذاكر التوكنات غير القابلة للإتلاف.
وقد نُقل عن كادوت في التقرير قوله "إن تطبيق نظام التذاكر الجديد قبل حدث الرجبي والأولمبياد "سيجعل من الممكن التكوين المسبق للأنظمة المخطط لها وكسر أساليب العمل، فضلًا عن ردود أفعال الإدارة متعددة الجهات الفاعلة لمواجهة الصعوبات".
يتوقع النظام الفرنسي إصدار تذاكر رقمية فقط غير قابلة للتحويل باستخدام تقنية بلوكتشين ورموز QR. وسيتم توزيع التذاكر عن طريق الرسائل القصيرة قبل وقت قصير من الأحداث وسيتم تفعيلها داخل منطقة أمنية حول المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر تذاكر التوكنات غير القابلة للإتلاف قد تنتشر بشكل أسرع في فرنسا بعد كارثة بطولة UEFA لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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