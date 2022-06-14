توكنات تشين دوت كوم تفقد ٩٦٪ من قيمتها خلال ٢٤ ساعة بسبب انهيار سريع قبل الاسترداد

يوم الثلاثاء، فقدت توكنات مزود البنية التحتية السحابية تشين دوت كوم (XCN) فجأة أكثر من ٩٠٪ من قيمتها قبل أن تسترد معظم خسائرها في وقتٍ لاحق من اليوم. ففي تحليل نشرته تشين دوت كوم، قالت الشركة أن صانع السوق وخطأ واجهة برمجة التطبيقات في الساعة ١:٠٠ مساءً بتوقيت سنغافورة (٥:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش) بدأ في التسبب في انخفاض XCN بنسب مئوية كبيرة. ومع وقوع الحدث، أصبحت العطاءات المقابلة عالقة عبر أوامر واجهة برمجة التطبيقات، مما تسبب في مزيد من ضغط البيع الهبوطي بسبب انخفاض السيولة وطلبات الهامش.

ولكن في حوالي الساعة ٣:٠٠ مساءً بتوقيت سنغافورة (٧:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش)، أجرى المطورون في تشين دوت كوم تشاورًا مع البورصات والمشاركين في السوق أن المشكلة لم تكن بسبب اختراق أو استغلال، وبدأت الأسعار في التعافي. ووفقًا لـ Deepak.eth، الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو دوت كوم، يبدو أن نداء الهامش الكبير قد أدى إلى تفاقم الانهيار السريع. تم تصفية ما يصل إلى ٥٠٠ مليون XCN من التوكنات المشتراة (٤٢,٢٤ مليون دولار في وقت كتابة المقالة) من خلال الرافعة المالية في غضون فترة قصيرة.

لا يرتبط سعر التوكن دائمًا على أساس نسبي بالتغيرات في العرض والطلب. فخلافًا للاعتقاد الشائع، يمكن أن تتسبب صفقة واحدة كبيرة أو سلسلة من أوامر الشراء/البيع الكبيرة في فترة قصيرة في تأثيرات غير متناسبة على سعر التوكن، خاصةً عندما يكون هناك القليل من السيولة.