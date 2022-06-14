لا توجد مشكلة - الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي يخطط للاحتفاظ بعملات بيتكوين "خلال المحنة"

تام شمس - الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:56 مساءً - يمكن لمالكة عملات بيتكوين العملاقة "مايكروستراتيجي" أن تتخطى المزيد من الانخفاضات في أسعار بيتكوين، حتى لو انخفضت إلى ٣٥٠٠ دولار فقط، حسبما يؤكد الرئيس التنفيذي لها.

ففي تغريدة يوم ١٤ يونيو، سعى مايكل سايلور إلى تهدئة المخاوف من أن تعرض شركته لبيتكوين قد يكلفها غاليًا.

سايلور يبقى هادئًا بينما ينخفض سهم ​​MSTR أكثر

مع أكبر خزينة بيتكوين للشركات، شعرت مايكروستراتيجي بألم انخفاض أسعار بيتكوين هذا العام - على الورق على الأقل.

فوفقًا لمورد مراقبة بيتكوين تريجريز، فإن ممتلكات الشركة من بيتكوين البالغة ١٢٩٢١٨ عملة يتم الاحتفاظ بها حاليًا بخسارة صافية قدرها ١,٠٦ مليار دولار - أي حوالي ثلثي إجمالي قيمتها السوقية.

هذا الأسبوع، تكثفت الشائعات حول تخلف محتمل عن ٢٠٥ ملايين دولار تستخدم لشراء تلك الاحتياطيات. على وجه التحديد، فإن انخفاض زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى ما دون ٢١٠٠٠ دولار من شأنه أن يؤدي إلى استدعاء الهامش، مما قد تفقد مايكروستراتيجي مركزها إذا لم تستجب برأس مال إضافي.

في هذه الحالة، انخفض زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته حول ٢٠٨٠٠ دولار، لكن الشركة لم تتوانى، ويبدو أن سايلور رائع كما كان دائمًا - حتى صعوديًا - في نهج بيتكوين الخاص به.

حيث صرح لمتابعي تويتر: "عندما اعتمدت مايكروستراتيجي على استراتيجية بيتكوين، توقعت التقلبات ونظمت ميزانيتها العمومية حتى تتمكن من الاستمرار في الاحتفاظ بالعملات من خلال الشدائد".

تم ربط سايلور بتغريدة سابقة بعد انخفاض مايو مباشرة إلى ٢٣٨٠٠ دولار، والتي كانت في ذلك الوقت أدنى مستوى لها منذ عشرة أشهر. في تلك التغريدة، أوضح خطط الطوارئ، مشيرًا إلى أنه حتى لو تم نشر جميع عملات بيتكوين المتاحة كضمان للقرض - مما يعني أن سعر بيتكوين أقل من ٣٦٠٠ دولار، وهو قاع مارس ٢٠٢٠ - فلن ينتهي مجمع النقد المتاح عند هذا الحد.

وقال لوسائل الإعلام الرئيسية في مقابلة لاحقة حول هذه القضية: "هذه كلها إشاعات مغرضة".

"لقد بدأنا بمبلغ ٥ مليارات دولار من الضمانات غير الملتزم بها، واقترضنا ٢٠٠ مليون دولار مقابلها، وبالتالي فإن نسبة القرض إلى القيمة تبلغ ٤٪. إذا انخفضت عملة بيتكوين بنسبة ٩٥٪ عن هذا الرقم، فسيتعين علينا نشر ضمانات إضافية."

كما أطلق على سؤال ادعاء الهامش "لا توجد مشكلة".

ومع ذلك، ليس كل المشاركين في السوق متفائلين جدًا. تُظهر نظرة على سعر سهم مايكروستراتيجي هذا الأسبوع مخاطر تعرض بيتكوين من منظور الأسواق القديمة، حيث انخفض سهم MSTR الآن بنسبة ٢٦,٥٪ خلال شهر و٧٣,٤٪ منذ بداية العام، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو.

مخطط شمعة لسهم MSTR مقابل الدولار على مدى يوم واحد.

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