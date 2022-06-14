أوبن سي تعلن عن ميزات أمان جديدة لحماية المستخدمين من عمليات احتيال التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:45 مساءً - تعرضت إحدى أكثر الشركات الناشئة شهرة في مجال العملات المشفرة، أوبن سي، للهجوم مؤخرًا بسبب التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) المسروقة.

وفي ضوء العدد المتزايد من عمليات احتيال التوكنات غير القابلة للإتلاف، أعلنت أوبن سي عن إطلاق ميزة جديدة تخفي تلقائيًا عمليات نقل التوكنات غير القابلة للإتلاف المشبوهة من العرض في أسواقها. سيساعد هذا على حماية المستخدمين من التعرض للخداع والتأكد من أن المعاملات المشروعة فقط هي المرئية.

ووفقًا لمنشور مدونة يوم الاثنين، ستخفي الميزة الجديدة تلقائيًا عمليات نقل التوكنات غير القابلة للإتلاف المشبوهة لمعالجة المخاوف الرئيسية المتعلقة بالثقة والأمان في أوبن سي.

تركز أوبن سي مؤخرًا على تعزيز الثقة والأمان على المنصة. حيث سيقوم سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف باستثمارات كبيرة في مجموعة متنوعة من المجالات المهمة للثقة والأمان، بما في ذلك منع السرقة، وانتهاك IP، ومراجعة النطاق، وتقليل أوقات الاستجابة الحرجة في الإعدادات عالية اللمس، وذلك وفقًا لمدونة حديثة من قبل المؤسس والرئيس التنفيذي للمشروع "ديرين فينزر".

علاوة على ذلك، أنشأت أوبن سي فريق إشراف خاص للتعامل مع عمليات المراجعة. بالنسبة إلى مخاوف حقوق النشر وغيرها من عوامل الاحتيال في المستقبل، ستستخدم تقنيات "الكشف التلقائي الحرجة". ووفقًا لفينزر، ستؤدي إزالة هذه الأنواع من العناصر من المنصة إلى تحسين أدائها العام. كما سيمنع الإعلانات غير المرغوب فيها والعناصر الاحتيالية التي يمكن العثور عليها في سلاسل بلوكتشين المفتوحة من الظهور على أوبن سي.

يوم الثلاثاء، غرد الرئيس التنفيذي لشركة أوبن سي بأنه من الممكن الحصول على تحويلات التوكنات غير القابلة للإتلاف من أفراد لا تعرفهم، تمامًا كما هو الحال مع تلقي بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، مضيفًا ما يلي:

"لقد رأينا مؤخرًا أن المحتالين يستخدمون عمليات النقل هذه لإغراء الأشخاص بالنقر فوق الروابط المؤدية إلى مواقع جهات خارجية ضارة. ويساعد أحدث إصدار من الثقة والأمان لدينا في منع طرق الخداع الجديدة هذه."

تأتي أحدث تدابير السلامة في أوبن سي مع تباطؤ الطلب على التوكنات غير القابلة للإتلاف ودخول سوق العملات المشفرة في دوامة هبوطية.