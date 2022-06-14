بورصة العملات المشفرة "كوين بيز" تخفّض عدد الموظفين بنسبة ١٨٪ وسط السوق الهابطة

تام شمس - الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:45 مساءً - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز "بريان أرمسترونغ" رسميًا يوم الثلاثاء أنه اتخذ "قرارًا صعبًا" لتقليص حجم فريق كوين بيز بنحو ١٨٪ بسبب بدء الركود الاقتصادي.

حيث كتب أرمسترونغ: "يبدو أننا ندخل في ركود بعد ١٠ سنوات من الازدهار الاقتصادي. وقد يؤدي الركود إلى شتاء عملات مشفرة آخر، ويمكن أن يستمر لفترة طويلة". وأضاف أن عائدات التداول انخفضت بشكل كبير خلال فصول الشتاء الماضية، مشيرًا إلى أن كوين بيز قد نجت خلال أربعة فصول شتاء رئيسية منذ تأسيسها في عام ٢٠١٢.

كما أكد أرمسترونغ أن الشركة كانت تنمو "بسرعة كبيرة جدًا"، حيث وصل عدد موظفي كوين بيز إلى ١٢٥٠ موظفًا اعتبارًا من أوائل عام ٢٠٢١. ووفقًا للمدير التنفيذي، نما الفريق أربع مرات في الأشهر الثمانية عشر الماضية وكانت تكاليف موظفيهم "مرتفعة جدًا بحيث لا يمكن إدارة هذه السوق غير المؤكدة بشكل فعال".

ووفقًا للإعلان، سيتلقى جميع الموظفين المغادرين الدعم في العثور على وظيفة جديدة، بما في ذلك ١٤ أسبوعًا على الأقل من إنهاء الخدمة بالإضافة إلى أسبوعين إضافيين لكل عام من العمل بعد عام واحد. يشمل الدعم الإضافي أربعة أشهر من التأمين الصحي في الولايات المتحدة وأربعة أشهر من دعم الصحة العقلية على مستوى العالم.

قامت شركة كوين بيز، وهي بورصة العملات المشفرة الرئيسية ومقرها الولايات المتحدة، بخفض عدد موظفيها وسط انخفاض عملة بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في عامين عند حوالي ٢١٠٠٠ دولار.

وقد أعلنت كوين بيز سابقًا في مايو أنها ستبطئ عملية التوظيف وتعيد تقييم عدد موظفيها لضمان استمرارها في العمل كما هو مخطط لها.