باينانس تهدف إلى أن تصبح تطبيقًا فائقًا مع شراكة سبليت

تام شمس - الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:45 مساءً - دخلت أكبر بورصة في العالم للعملات المشفرة، باينانس في شراكة مع سبليت، وهي "أداة تمكين فائقة للتطبيقات"، لجلب خيارات الدفع إلى تطبيق باينانس. وخيارات الدفع المخصصة لخدمات سبليت تتضمن العملات المشفرة.

عند الإطلاق، سيسمح التكامل لمستخدمي باينانس بالدفع مقابل خدمات التوصيل، ولكن أيضًا "مشاركة الدراجات والدراجات البخارية والانتقالات من وإلى المطار والنقل العام وحتى توصيل الطعام"، حسبما قال متحدث باسم سبليت لكوينتيليغراف.

كالمعتاد، ساعد تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، والمعروف باسم "سي زي"، في نشر الأخبار على تويتر:

تأتي هذه الأخبار كنوع من الراحة لباينانس، التي عانت من مشكلات تتعلق بـ "المعاملات المتوقفة" على عمليات سحب بيتكوين (BTC) يوم الاثنين. وقد تم حل المشكلة بعد ثماني ساعات.

حيث قال متحدث باسم سبليت لكوينتيليغراف إنها ستكون "الشراكة الأولى في مجال العملات المشفرة" وتواجه حركة سعرية محفوفة بالمخاطر مع سعر بيتكوين أقل ممن ٢٥٠٠٠ دولار، و"سبليت متحمسة لتطويرها".

"يتجه المستخدمون بشكل متزايد إلى محافظ العملات المشفرة للدفع مقابل الخدمات اليومية. [...] مع الدمج الكامل للخدمات اليومية كخطوة تالية واضحة لمحافظ العملات الرقمية".

يقول التقرير إن باينانس تُستخدم بالفعل من قبل ٩٠ مليون مستخدم في أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم. وبالنسبة لسبليت، تفتح الشراكة الباب أمام قاعدة عملاء واسعة: