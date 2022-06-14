وزير المالية: السلفادور "لم تتكبد أي خسائر" بسبب انخفاض أسعار بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:45 مساءً - رد أليخاندرو زيلايا، وزير المالية في السلفادور، على الهجمات الإعلامية الأخيرة على استراتيجية الدولة للاستثمار في بيتكوين (BTC) من خلال وصف مزاعم المخاطر المالية بأنها "سطحية للغاية".

فخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، رد زيلايا على سؤال صحفي حول رد فعل الحكومة على الانخفاض الحاد في عملة بيتكوين بطريقة عاطفية:

"هناك انتقاد واضح لبيتكوين في حد ذاتها، وليس لاستراتيجية السلفادور. السلفادور هي أقل ما يثير اهتمامهم، فهم [وسائل الإعلام] غير مهتمين بما يحدث لاقتصادنا، ولا يهتمون بما يحدث لشعبنا، وما يحدث مع التضخم".

كما شدد المسؤول على عدم ملاءمة المزاعم التي تفيد بأن ميزانية الدولة فقدت حوالي ٤٠ مليون دولار بسبب انخفاض معدل العملة المشفرة منذ أعلى نقطة اشترت فيها السلفادور مجموعتها الأولى مقابل ٦٠٣٠٠ دولار لكل بيتكوين في أكتوبر ٢٠٢١. وأشار زيلايا إلى إمكانية ارتداد بيتكوين قائلًا:

"لقد قلتها مرارًا وتكرارًا: لم تحدث خسارة مفترضة قدرها ٤٠ مليون دولار لأننا لم نبيع العملات".

كما رفض زيلايا الافتراضات المتعلقة بالمخاطر المالية المرتفعة ووصفها بأنها مثيرة للضحك وجاهلة، بينما وصف المخاطر بأنها "ضئيلة للغاية".

في الوقت الحالي، تمتلك السلفادور ٢٣٠١ بيتكوين، والتي تصل إلى حوالي ٥٠ مليون دولار بحلول وقت كتابة المقالة. في المقابل، هذا أقل من نصف الأموال التي استثمرتها الدولة في بيتكوين من خلال مشترياتها في أكتوبر ٢٠٢١ ومايو ٢٠٢٢، عندما كانت بيتكوين تساوي ٣٠٧٠٠ دولار.