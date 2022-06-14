بيتكوين تمتلك دعمًا عند ٢٣ ألف دولار، لكن المحللين يحذرون من انخفاض حاد إلى ٨ آلاف دولار مع تفكيك الديون العالمية

تام شمس - الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:48 صباحاً - انتهت حركة سعر بيتكوين المتقلبة التي استمرت شهرًا (BTC) يوم ١٣ يونيو بعد أن ضغطت عمليات البيع المكثفة في السوق على العملة المشفرة الأعلى تحت دعم ٢٩٠٠٠ دولار. وجاءت هذه الخطوة في ظل عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم أيضًا، لتصل إلى أدنى مستوياتها هذا العام.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن عمليات بيع بيتكوين بدأت في وقت متأخر من يوم ١٢ يونيو وتصاعدت حتى منتصف نهار ١٣ يونيو عندما وصلت بيتكوين إلى مستوى منخفض بلغ ٢٢٥٩٢ دولارًا.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

إليكم نظرة على ما يقوله العديد من محللي السوق حول تحرك بيتكوين للأسفل وإذا ما كان هذا هو حدث الاستسلام الأخير قبل قاع السعر الذي طال انتظاره.

هل هناك دعم قوي عند ٢٣٠٠٠ دولار؟

شهدت الحالات السابقة لاستسلام السوق الهابطة مستوى قويًا من الدعم عند المتوسط ​​المتحرك لعملة بيتكوين على مدى ٢٠٠ أسبوع كما هو موضح في المخطط البياني التالي الذي نشره محلل السوق ومستخدم تويتر باسم مستعار ريكت كابيتال.

مخطط بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع. المصدر: تويتر

استنادًا إلى الاتجاه من الدورتين الماضيتين، اقترح ريكت كابيتال أنه من الممكن أن ترى بيتكوين "قاعًا مزدوجًا كليًا عند المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع" يتحرك للأمام إذا كان حركة السعر تعمل بطريقة مماثلة.

حيث قال ريكت كابيتال،

"إذا كان الأمر كذلك، فإن زوج بيتكوين مقابل الدولار قريب جدًا من تشكيل قاع ماكرو الأول عند المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع عند ٢٣٠٠٠ دولار تقريبًا. يمكن أن يتشكل القاع الكلي الثاني في غضون عامين تقريبًا عند نقطة سعر تقارب ٤١٠٠٠ دولار."

المحللون يقولون إن "الحد الأقصى للألم" يبلغ ١٣٣٣٠ دولارًا

تم توفير نظرة ثاقبة حول المكان الذي يمكن أن تتجه إليه بيتكوين في حالة استمرارها في الاختراق إلى ما دون مستويات الدعم المحددة من خلال البيانات الواردة من ويلماب، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يسلط الضوء على مستويات الدعم المحددة مسبقًا والتي يمكن أن تنقلب الآن إلى المقاومة.

سعر بيتكوين المحقق حسب العنوان. المصدر: تويتر

حيث قال ويلماب،

"اخترقت #بيتكوين دعم السعر المحقق الرئيسي حيث من المحتمل أن يصبح مستوى مقاوماتنا الجديد. ١٣٣٣١ دولارًا أمريكيًا يمثل الحد الأقصى من الألم".

في أقصى الحدود، يمكن أن تتراجع بيتكوين إلى ٨٠٠٠ دولار

وفقًا لفرانسيس هانت، محلل السوق في ذا ماركت سنايبر، يمكن أن ينخفض ​​سعر بيتكوين إلى أقل من ٨٠٠٠ دولار قبل أن يصل إلى قاع حقيقي.

مخطط بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

حيث قال هانت،

"ستتراكم نقاط التراكم ما بين ١٧٠٠٠ و١٨٠٠٠ دولار. هذا المبلغ الذي يبلغ ١٥٠٠٠ دولار أمريكي يأتي من الرأس الأزرق والكتفين هناك، وسيكون ذلك بمثابة انكماش سيئ للغاية، وهناك هدف للعلم الهبوطي، وأقل قوة على هدف العلم الهبوطي عند ١٢٠٠٠ دولار، وستأخذ رحلة كاملة ذهابًا وإيابًا إلى أن يتراوح سعر التحويل من ٨٠٠٠ دولار إلى ١٠٠٠٠ دولار".

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