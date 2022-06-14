علماء يدعون أنهم صمموا عملة مستقرة لامركزية بالكامل مرتبطة بالكهرباء

تام شمس - الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:41 صباحاً - قام الباحثون في مختبر لورانس ليفرمور الوطني الممول فيدراليًا في كاليفورنيا بدمج الميكانيكا الإحصائية ونظرية المعلومات لتصميم عملة مستقرة يسمونها إلكتريسيتي ستيبلكوين (E-Stablecoin) والتي من شأنها أن تنقل الطاقة كشكل من أشكال المعلومات. يقول ماكسويل موريالدو وجوناثان إل بيلوف من ليفرمور إن ابتكاراتهما ستجعل من الممكن نقل الكهرباء بدون أسلاك مادية أو شبكة وإنشاء عملة مستقرة مضمونة بالكامل مرتبطة بأصل مادي - الكهرباء - تعتمد على فائدتها مقابل القيمة.

ووفقًا للعلماء، سيتم سك عملة E-Stablecoin من خلال إدخال كيلوواط/ساعة من الكهرباء، بالإضافة إلى رسوم. يمكن بعد ذلك استخدام العملة المستقرة في المعاملات بنفس الطريقة مثل أي عملة مستقرة، أو يمكن استخراج الطاقة عن طريق حرقها، أيضًا مقابل رسوم. سيتم التحكم في العملية برمتها من خلال عقود ذكية مع سحابة تخزين بيانات لامركزية. ولن تكون هناك حاجة إلى سلطة مركزية موثوقة للحفاظ على الأصول أو صرفها.

وقد أوضح العلماء أنها ستكون أول عملة مستقرة ثابتة، أي قابلة للاستبدال مباشرة بكمية محددة من الأصول المادية. واقترحوا أن للكهرباء سعرًا وطلبًا مستقرين للغاية، وأن الكهرباء المستخدمة في سك العملات المستقرة الإلكترونية ستكون مستدامة بسهولة. كما سيكون المستثمرون قادرين على سك عملات E-Stablecoin في المناطق التي تكون فيها أسعار الكهرباء منخفضة، وحرق التوكنات التي تكون فيها الكهرباء أكثر تكلفة.

كما وصف موريالدو وبيلوف عملهما بأنه إثبات للمفهوم واستخدموا على نطاق واسع الرياضيات المتقدمة في تفكيرهم. لإنشاء عملة E-Stablecoin عاملة، "من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التطورات التي تزيد من السرعة وقابلية التوسع لمحركات المعلومات."

كما ستكون هناك حاجة إلى تحسين التخزين السحابي، أو بديل له. في غضون ذلك، قال المؤلفون إن لأبحاثهم آثارًا نظرية على الطريقة التي تستمد بها العملات المشفرة قيمتها. وقد تم نشر عملهم في مجلة كريبتو إكونوميك سيستمز يوم الاثنين.