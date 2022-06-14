طلب مقدّمٌ لمكتب العلامات التجارية الأمريكية يُلمح إلى خطط جامعة ولاية أريزونا لإطلاق فصول دراسية في الميتافيرس

تخطط واحدة من أكبر الجامعات العامة في الولايات المتحدة من حيث التسجيل لإطلاق فصول افتراضية في الميتافيرس في المستقبل.

ووفقًا للسجلات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة، أو USPTO، يومي ٧ يونيو و٨ يونيو، قدم مجلس حكام ولاية أريزونا نيابةً عن جامعة ولاية أريزونا سبع طلبات تحت عدة متغيرات لاسمها - ASU، ولاية أريزونا، جامعة ولاية أريزونا - بالإضافة إلى فريق كرة القدم التابع لها، Sun Devils، للاستخدام في بيئة افتراضية. وتضمنت طلبات العلامات التجارية اسم الجامعة بالإضافة إلى رمز وشعار Sun Devils للاستخدام في "البيئات الافتراضية التي يمكن للمستخدمين من خلالها التفاعل لأغراض ترفيهية" وكذلك للأغراض التعليمية.

في الفصل الدراسي لخريف ٢٠٢١، أفادت جامعة ولاية أريزونا أن ٧٧٨٨١ طالبًا قد التحقوا بالحرم الجامعي الفعلي في الولايات المتحدة، بينما حضر ٥٧٨٤٨ شخصًا من خلال "الانغماس الرقمي". وليس من الواضح إذا ما كان الانتقال المحتمل للجامعة إلى الميتافيرس قد يكون مدفوعًا بوجود أكثر من ٤٢٪ من طلابها المسجلين في فصول عبر الإنترنت. حيث قال كيسي إيفانز، كبير مديري جامعة ولاية أريزونا للمتعلم الاستراتيجي وتعبئة البرامج، إن الدورات الدراسية للانغماس الرقمي هي "أفضل أداة للمدارس لتمكين الطلاب من مواصلة التعلم خلال هذا الوقت من الفصل الجسدي"، في إشارة على الأرجح إلى الجائحة المستمرة.

اقترحت طلبات العلامات التجارية أيضًا أن جامعة ولاية أريزونا يمكن أن تستكشف استخدام التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFTs، لمصادقة العديد من المستندات من الشهادات إلى تذاكر الأحداث الجامعية. اعتمدت جامعة ولاية أريزونا سابقًا تقنية بلوكتشين للاستخدامات المختلفة داخل الجامعة، بما في ذلك تتبع انتشار عدوى كوفيد-١٩ في نوفمبر ٢٠٢٠ ومشاركة البيانات من السجلات الأكاديمية لطلابها في عام ٢٠١٩.