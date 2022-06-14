السعر الأدنى لمجموعات التوكنات غير القابلة للإتلاف الشهيرة ينهار بسبب السوق الهابطة

تام شمس - الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:41 صباحاً - يبدو أنه لا توجد فترة راحة في أي مكان في عالم العملات المشفرة في مواجهة عمليات البيع غير العادية في السوق يوم الاثنين. استنادًا إلى بيانات من NFT Price Floor، انخفضت الأسعار الدنيا لبورد إيب يخت كلوب (BAYC) وكريبتو بانكس، وهما من أكثر مجموعات التوكنات غير القابلة للإتلاف شيوعًا في السوق، إلى ٧٤ إيثريوم (٩٢٢٢٣ دولارًا) و٤٨ إيثريوم (٦٩٤٧٣ دولارًا أمريكيًا) على التوالي.

وبالمقارنة، كان للقطع في مجموعة BAYC سعر أدني مرتفع على الإطلاق بلغ ١٥٣,٧٠ إيثريوم، بينما بلغ نفس المقياس ١٢٣ إيثريوم لكريبتو بانكس. يتتبع مجمع البيانات ٣٨٠ مجموعة بقيمة سوقية إجمالية قدرها ٥,٥٨ مليارات دولار في وقت كتابة المقالة.

تفاقمت عمليات البيع بين التوكنات غير القابلة للإتلاف جزئيًا بسبب تحذير قبل يوم واحد فقط، حيث أصدر غوردون غونر، المؤسس المشارك ليوغا لابز - الشركة التي تمتلك مجموعتي BAYC وكريبتو بانكس - تحذيرًا بشأن هجوم "وشيك" على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تعمل تحت مظلة الشركة.

يُزعم أن الهجوم القادم يحظى بدعم أحد المطلعين من تويتر الذي سيساعد في تجاوز أمان الحسابات. تعرضت حسابات يوغا لابز الاجتماعية للاختراق ثلاث مرات بالفعل هذا العام، بعضها اشتمل على هجمات تصيد معقدة استنزفت ملايين الدولارات من التوكنات غير القابلة للإتلاف للمستخدمين.

في غضون ذلك، وفقًا لداب رادار، انخفض عدد المستخدمين على أوبن سي، وهو أكبر سوق توكنات غير قابلة للإتلاف من حيث الحجم، بنسبة ١٤٪ في الشهر الماضي. في الوقت نفسه، انخفض حجم التداول الشهري بنسبة ٦٥٪ إلى ٥٠٠ مليون دولار. ومن المثير للاهتمام، أن عدد المعاملات زاد شهريًا بنسبة ٦,٤٪، وربما يرجع ذلك إلى العدد الهائل من المستخدمين الذين يسعون إلى بيع مجموعات التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة بهم بسعر أفضل.