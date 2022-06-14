باينانس تستأنف عمليات السحب حيث يقوم العديد من مستثمري العملات المشفرة الأفراد بمراقبة البورصات

تام شمس - الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:41 صباحاً - أعلنت منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية باينانس أنها استأنفت عمليات سحب بيتكوين بعد أكثر من ثلاث ساعات وسط تقلبات شديدة في السوق.

ففي تحديث خلال ما يسميه الكثيرون بـ "الإثنين الأسود" للعملات المشفرة، قالت باينانس على موقعها الإلكتروني إن البورصة ستعالج عمليات سحب شبكة بيتكوين (BTC) في غضون "الساعتين القادمتين" بعد استئناف النشاط. وقد أعلنت المنصة يوم الاثنين أنها أوقفت مؤقتًا عمليات سحب بيتكوين، حيث قال الرئيس التنفيذي تشانغ بينغ زاو على تويتر أن جميع أموال المستخدمين كانت "SAFU".

بينما يبدو أن نشاط تداول بيتكوين على باينانس قد تمت استعادته، فقد ظلت عمليات السحب للمستخدمين على سيلسيوس مجمدة منذ يوم الأحد، عندما أعلنت المنصة عن مثل هذه الإجراءات "في وضع أفضل للوفاء بالتزامات السحب الخاصة بها بمرور الوقت". اعتبارًا من وقت كتابة هذه السطور، لم تقدم سيلسيوس أي مؤشر على إذا ما أو متى ستستأنف العمليات العادية.

جاء قرار منصتي تداول رئيسيتين بوقف عمليات سحب بيتكوين وسط تقلبات شديدة في سوق العملات المشفرة. حيث انخفض سعر بيتكوين إلى مستويات لم نشهدها منذ ديسمبر ٢٠٢٠ - انخفض إلى أقل من ٢٣٠٠٠ دولار يوم الاثنين - بينما أفاد كوينتيليغراف أن سعر إيثريوم (ETH) انخفض إلى ٩٥٠ دولارًا على يونيسواب بعد تخلص الحيتان من ٩٣٠٠٠ إيثريوم في غضون ست ساعات.

ويبدو أن الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي ينتظرون الخطوة التالية من بورصات العملات المشفرة الرئيسية الأخرى. حيث أعرب البعض عن مخاوفهم من أن كوين بيز - مع ما يقرب من ٩٨ مليون مستخدم تم التحقق منهم - يمكن أن تتوقف عن العمل وسط تقلبات السوق أو يعلن بطريقة أخرى تعليق عمليات السحب، بالنظر إلى تاريخ الانقطاعات للبورصة.