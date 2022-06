تيثر: أزمة سيلسيوس ليس لها تأثير على احتياطيات USDT

تام شمس - الاثنين 13 يونيو 2022 09:54 مساءً - لا علاقة للأزمة المستمرة لتوكن سيلسيوس الأصلي بمزود العملة المستقرة تيثر ولن تؤثر على احتياطيات USDT، وفقًا للشركة.

أصدرت تيثر بيانًا يوم الاثنين بشأن منصة إقراض العملات المشفرة الرئيسية سيلسيوس التي أوقفت عمليات السحب بسبب أزمة السيولة التي يشاع عنها.

ووفقًا للبيان، فإن نشاط الإقراض الذي تقوم به تيثر مع سيلسيوس "كان دائمًا مغلفًا بضمانات إضافية" كما هو الحال مع أي مقترض آخر و "ليس له أي تأثير" على احتياطيات الشركة.

ووصف الإعلان أيضًا المشكلات المستمرة مع سيلسيوس بأنها "نتيجة مؤسفة لتقلب السوق وظروف السوق القاسية".

شركة تيثر هي المُصدر لتيثر (USDT)، وهي أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي على أساس نسبة ١:١. في وقت كتابة هذه السطور، بلغت القيمة السوقية لـ USDT ٧٢ مليار دولار، وهو ما يتجاوز بشكل كبير القيمة السوقية لمنافسها الرئيسي، وهو عملة يو إس دي كوين (USDC) المدعومة من سيركل.

في عام ٢٠٢١، ورد أن سيلسيوس اقترضت مليار دولار من تيثر مع بيتكوين كضمان. حيث قال أليكس ماشينسكي، مؤسس شركة سيليسيوس، إن الشركة كانت تدفع سعر فائدة بين ٥٪ و٦٪.

يُعرف تيثر أيضًا كمستثمر مبكر في سيلسيوس، حيث ساهم بمبلغ ١٠ ملايين دولار في استثمار حقوق الملكية لمنصة الإقراض في عام ٢٠٢٠. وأكد البيان الأخير من تيثر أن استثمارات الشركة في سيلسيوس لا علاقة لها بتيثر

أوقفت سيلسيوس رسميًا جميع عمليات السحب على منصتها يوم ١٣ يونيو، مستشهدة "بظروف السوق القاسية" حيث فقد توكن CEL الأصلي حوالي ٥٠ ٪ من قيمته يوم ١٢ يونيو.

في اليوم السابق للانهيار، توجه الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس "ماشينكسي" إلى تويتر للادعاء بأن الشائعات عن عدم قدرة المستخدمين على سحب الأموال كانت "معلومات خاطئة ومضللة". كما كتب أن لديه العديد من الأعداء لأنه كان ينتصر.

