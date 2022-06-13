شركة تصميم الرقائق الصينية تتقدم بطلب للاكتتاب العام الأولي في ناسداك بقيمة ٥٠ مليون دولار

تام شمس - الاثنين 13 يونيو 2022 09:54 مساءً - تقدمت شركة نانو لابز المصممة لرقاقات التعدين الصينية بطلب للحصول على اكتتاب عام أولي (IPO) في الولايات المتحدة لجمع ٥٠ مليون دولار في بورصة ناسداك وسط ظروف السوق الراكدة.

ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال أداة مراقبة الاكتتاب العام رينيسانس كابيتال، قدمت شركة تصنيع شرائح العملات المشفرة التي تتخذ من هوانغتشو مقرًا لها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المُنظمة في الولايات المتحدة طلبًا من أجل اكتتابا العام القادم في بورصة ناسداك، وهي ثاني أكبر بورصة في العالم.

يأتي طلب الحصول على أسهم الإيداع الأمريكية وسط سلسلة من الصعوبات التنظيمية في الصين والولايات المتحدة، مما تسبب في نقص في جمع الأموال من الخارج من جهات الإصدار الصينية. تم إجراء اكتتابين أوليين فقط في عام ٢٠٢٢ في نيويورك، حيث جمعا ٤٩,٥ مليون دولار، مقارنة بـ ٢٨ اكتتابًا أوليًا جمعت ٥,٨ مليارات دولار العام الماضي.

ومع ذلك، فإن شركة نانو لابز تمضي قدمًا في عروضها في ناسداك على الرغم من أنها لم تنتج بعد منتجًا قابلًا للتطبيق. تخطط الشركة للتحول إلى أعمال ميتافيرس، مما يوفر قوة الحوسبة للألعاب والترفيه.

المساهمان الرئيسيان في نانو لابز هما كونغ وصن كويفينغ، بحصص ٣٢,٨٪ و٢٢,٣٪ على التوالي. كان كونغ سابقًا رئيسًا مشاركًا ومديرًا في شركة كنعان المنافسة، وهي أول شركة لتصنيع منصات تعدين للعملات المشفرة تُدرج في الولايات المتحدة في نوفمبر ٢٠١٩. وفي أغسطس ٢٠٢٠، غادرت كنعان وسط صراع على سلطة الشركة، وفقًا لتقارير واردة من الصين حينئذٍ.

تُستخدم منتجات نانو لابز في تعدين العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وفايلكوين (FIL). في عام ٢٠٢٠، كانت أرباح الشركة مستمدة فقط من العملاء المقيمين في الصين. لتوسيع المبيعات في الخارج، أنشأت شركة تابعة في سنغافورة العام الماضي.

حتى لو كان الاكتتاب العام ناجحًا، فإن نانو لابز تواجه خطر الشطب. وإذا فشلت الجهة التنظيمية للتدقيق في الولايات المتحدة في فحص الحسابات الصينية لمدة ثلاث سنوات، فقد يتم حذف شركات البر الرئيسي الصيني من الأسواق الأمريكية بحلول عام ٢٠٢٣.