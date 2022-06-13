العملة المستقرة USDD تنخفض ​​إلى ٠,٩٧ دولار، والمنظمة المستقلة اللامركزية تدرج ٧٠٠ مليون دولار لحماية الربط

تام شمس - الاثنين 13 يونيو 2022 09:54 مساءً - في حين أن السوق لم يتعافى بالكامل بعد من الهجمة التي سببها انهيار تيرا يو إس دي (UST)، يظهر مشروع عملة مستقرة آخر علامات الضيق، مما تسبب في مخاوف وتكهنات داخل المجتمع.

حيث انخفض سعر بروتوكول العملة المستقرة USDD إلى ٠,٩٧ دولار على منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية يوم الاثنين. ولهذا السبب، بدأ السوق في مراقبة المشروع مع مخاوف من أن يسير المشروع على خطى تيرا (LUNA). حيث أشار كيرف سوابس، وهو روبوت يراقب عمليات نقل الأصول الكبيرة، إلى أنه تم استبدال مليون دولار أمريكي مؤخرًا إلى ٩٩٧٣٣٩ تيثر (USDT).

ومن ناحية أخرى، اكتشفت منصة تحليلات بلوكتشين نانسين أيضًا أن أحد الصناديق التي استفادت من إزالة ربط UST قد بدأ بنشاط في تحويل كميات أكبر من USDD وغيرها من العملات المستقرة. حيث غرد Nansen_intern:

بالنظر إلى البيانات المتعلقة بضمانات USDD، جادل الباحث ريزديغن بأنه بالنظر إلى دعم العملة المستقرة، فإن USDD مضمون بنسبة ٩٢٪ فقط. دون النظر إلى ترون (TRX)، تنخفض النسبة إلى ٧٣٪.

استجابةً "لظروف السوق القاسية"، أعلن احتياطي المنظمة المستقلة اللامركزية ترون مؤخرًا أنه تلقى ٧٠٠ مليون دولار أمريكي (USDC) للدفاع عن ربط USDD. مع هذا في اللعب، أوضح الفريق الذي يقف وراء العملة المستقرة أن نسبة الضمانات الخاصة بالدولار الأمريكي قد تم تعزيزها الآن إلى ٣٠٠٪.