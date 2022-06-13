دليل النجاة في شتاء العملات المشفرة: يشارك المجتمع خطة اللعب للسوق الهابطة

تام شمس - الاثنين 13 يونيو 2022 09:54 مساءً - يشعر الوافدون الجدد في مجال العملات المشفرة بالقلق بشأن اتخاذ قرار بشأن خطوتهم التالية حيث يصبح السوق غير متوقع. لهذا السبب، قدم أعضاء مجتمع العملات المشفرة نصائحهم لأولئك الذين يحاولون التنقل خلال شتاء العملات المشفرة البارد.

في سلسلة تغريدات على تويتر، أبرز جامع التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) والمتداول كريسيوس أهمية امتلاك عقلية البقاء على قيد الحياة خلال هذا الوقت. ووفقًا لمجمع التوكنات غير القابلة للإتلاف، فإن العملات الرقمية والتوكنات غير القابلة للإتلاف "سترتفع في المستقبل". ومع ذلك، يعتقد كريسيوس أن العديد من المشاريع الحالية محكوم عليها بالفشل.

لهذا السبب، أشار المتداول إلى أن الأولوية القصوى يجب أن تكون معرفة تحمل الشخص للمخاطر، أو المبلغ الذي ترغب في خسارته، ومتوسط ​​تكلفة الدولار، مما "يحد من الاتجاه الصعودي المحتمل لتقليل الخسائر المحتملة".

شارك بوبي أونغ، المؤسس المشارك لموقع معلومات العملات كوين غيكو، أن العثور على مشاريع محتملة جديدة وتجربتها هي إحدى هواياته المفضلة. نقلًا عن تغريدة مع قائمة بالمشاريع القادمة، كتب أونغ أن الدخول مبكرًا غالبًا ما يكون مجزيًا.

بالنسبة لمالكي بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) لفترة طويلة، قال أونغ أن تقلبات السوق متعددة السنوات لن تحدث فرقًا كبيرًا. كما نصح أونغ هذه الأنواع من المتداولين بقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة وأنفسهم.

على ريديت، أكد المستخدم Kuzkokronk على أهمية شراء بيتكوين خلال هذا الوقت. وفقًا لهم، إذا كان أعضاء المجتمع لا يشترون بيتكوين في هذا الوقت، فسوف يندمون على ذلك "بعد ٥ سنوات من الآن".