نيكسو تعرض شراء قروض سيلسيوس وسط تعليق السحب

تام شمس - الاثنين 13 يونيو 2022 09:54 مساءً - هناك بصيص من الأمل للضحية الأخيرة للسوق الهابطة. فبعد التقارير التي تفيد بأن سيلسيوس معسرة، تعرض نيكسو عملية شراء شاملة.

حيث أخبر ممثل نيكسو كوينتيليغراف أن نيكسو تحاول القيام "بالشيء الصحيح" لأنهم "يدركون التداعيات على المستثمرين الأفراد ومجتمع العملات المشفرة".

علقت سيلسيوس جميع عمليات السحب على الشبكة يوم الاثنين؛ المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم. ففي خطاب مفتوح، قامت نيكسو بتمديد عرض رسمي للحصول على الأصول المؤهلة لسيلسيوس نتورك بعد تجميد السحب. وتنص الرسالة على أنه:

"يمكن لشركة نيكسو وشركائها والشركات التابعة لها الحصول بسهولة على جزء من سيلسيوس أو كل مستحقات القروض المضمونة والمعلقة والمضمونة بضمانات العملات المشفرة المقابلة، والتي تخضع لمتطلبات إدارة المخاطر والضمانات الخاصة بنيكسو."

باختصار، سوف يمتص فريق نيكسو جميع قروض سيلسيوس ويكتسب قاعدة بيانات العملاء الخاصة به. وسمح فريق نيكسو بسبعة أيام لفريق سيلسيوس للرد، حيث سينتهي الاقتراح في ٢٠ يونيو.

في عطلة نهاية أسبوع صاخبة من تحركات السوق، تم رفض دعوة نيكسو الأولى للمساعدة من قبل فريق سيلسيوس يوم ١٢ يونيو:

"بالأمس [١٢ يونيو] تواصلنا مع فريق سيلسيوس لتقديم دعمنا، ولكن تم رفض مساعدتنا."

وبشكل منفصل، طمأنت نيكسو المستثمرين بأن الأموال آمنة. حيث أخبر ممثل نيكسو كوينتيليغراف أنها "كانت أول منصة إقراض عملات مشفرة تفتح دفاترها للجمهور في الوقت الفعلي في سبتمبر ودعوة جميع منافسينا ومنصات العملات المشفرة المسؤولة لاتباعنا."

أصدر المنافسون، بما في ذلك ليدن، وهي منصة منتجات للائتمان والادخار تدعم بيتكوين فقط (BTC)، بيانات مماثلة لنشر الهدوء بين المستثمرين. ففي تغريدة، قالت ليدن إن استثمارات العملاء آمنة. كما غرد الرئيس التنفيذي لشركة بلوك فاي "زاك برينس" أن شركته تعمل بشكل طبيعي.