باينانس تنهي دعم معاملات لايتكوين المجهولة

تام شمس - الاثنين 13 يونيو 2022 09:54 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة "باينانس" أنها ستنهي دعم معاملات لايتكوين (LTC) المرسلة من خلال أحدث ترقية لميمبلويمبل (MWEB).

حذرت باينانس من أن أي معاملة يتم إرسالها من خلال وظيفة MWEB ستفقد لأن بورصة العملات المشفرة لا يمكنها التحقق من عنوان المرسل.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من إزالة بورصات العملات المشفرة الكورية الجنوبية الرئيسية للايتكوين بسبب التحديث الأخير الذي يجعل معلومات المعاملات سرية. جاءت الإزالة بعد أسابيع فقط من إصدار خمس بورصات عملات مشفرة تحذيرات مشابهة لباينانس. ومع ذلك، لم تكن الإزالة مفاجئًا لأن كوريا الجنوبية معروفة بقوانين الخصوصية الصارمة التي تحظر المعاملات المجهولة في بورصات العملات المشفرة.

تعد ترقية MWEB على لايتكوين أحد التحديثات الهامة التي تم إطلاقها في وقتٍ سابق من هذا العام، بعد عامين ونصف تقريبًا من اقتراحها لأول مرة. وأضافت الترقية العديد من ميزات الخصوصية وجعلت بلوكتشين لايتكوين أكثر قابلية للتوسع.

كما أنهت غيت دوت آيو، وهي منصة تداول عملات مشفرة شهيرة أخرى، دعم معاملات MWEB لايتكوين، بدعوى أن المعاملات مجهولة المصدر غير مدعومة على المنصة.

تحولت ميزة الخصوصية التي كان يُنظر إليها على أنها ترقية مهمة، إلى كونها لعنة لواحدة من أقدم العملات المشفرة. تأتي ترقية MWEB في وقت تكون فيه الرقابة التنظيمية في أعلى مستوياتها وأصبحت ميزات الخصوصية الهدف الأساسي للجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.