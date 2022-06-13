معدل هاش بيتكوين يمثّل أعلى مستوى له على الإطلاق حيث ينخفض ​​سعر بيتكوين إلى أقل من ٢٥ ألف دولار

تام شمس - الاثنين 13 يونيو 2022 03:48 مساءً - حقق معدل هاش بيتكوين (BTC)، وهو مقياس أمان للشبكة يعتمد على قوة الحوسبة للتعدين، أعلى مستوى جديد على الإطلاق (ATH) يبلغ ٢٣١,٤٢٨ إكساهاش في الثانية (EH/s) وسط سوق هابطة مستمرة تشهد انخفاض سعر بيتكوين إلى ما دون علامة ٢٥٠٠٠ دولار الحرجة.

يتناسب معدل الهاش بشكل مباشر مع القوة الحاسوبية لمعدات التعدين لتأكيد المعاملات، مما يمنع الجهات السيئة من التلاعب بالمعاملات على السلسلة. واستكمالًا لأعلى مستوى قياسي جديد لمعدل الهاش، تقف صعوبة شبكة بيتكوين في موقع قوي يبلغ ٣٠,٢٨٣ تريليون.

العدد التقديري لتيراهاش في الثانية التي تؤديها شبكة بيتكوين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

تتضمن بعض مجمعات تعدين بيتكوين الأكثر شيوعًا استنادًا إلى حصتها في السوق بولين وأنتبول وإف تو بول وفيا بي تي سي وسلش بول. ومع ذلك، يتم المساهمة بأغلبية إجمالي معدل الهاش بواسطة القائمين بالتعدين الموزعين، كما هو موضح باسم "الآخرين" في المخطط البياني أدناه.

تقدير لتوزيع معدل الهاش بين أكبر مجمعات التعدين. المصدر: بلوكتشين دوت كوم

على الرغم من انهيار السوق الذي يهدد بمسح العديد من مشاريع العملات المشفرة من الوجود، يواصل نظام بيتكوين البيئي تعزيز جوهره من خلال تسجيل أعلى مستويات قياسية جديدة باستمرار لمعدل الهاش وصعوبة الشبكة وسعة الشبكة.

بالإضافة إلى ذلك، زادت شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين - وهي تقنية الطبقة الثانية المبنية على بيتكوين - من قدرتها إلى ٤٠٠٠ بيتكوين، مما يعزز هدفها المتمثل في تمكين معاملات بيتكوين من نظير إلى نظير أسرع وأرخص.

ومع استمرار الدعم من القائمين بالتعدين والمتداولين والمطورين، تظل بيتكوين في وضع جيد لاستضافتها على شبكة بلوكتشين الأكثر أمانًا في العالم.