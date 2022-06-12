سعر بيتكوين ينخفض ​​إلى أدنى مستوى منذ مايو حيث يتداول سوق إيثريوم بخسارة بنسبة ١٨,٤٪

تام شمس - الأحد 12 يونيو 2022 06:48 مساءً - شهدت بيتكوين (BTC) المزيد من الخسائر يوم ١٢ يونيو حيث غذت أحجام التداول الضعيفة في عطلة نهاية الأسبوع عمليات البيع المستمرة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

أحد المحللين يشبّه "مضخة" الأصول الخطرة بعام ١٩٢٩

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار وصل إلى أدنى مستوياته عند ٢٧١٥٠ دولارًا في اليوم السادس على التوالي من الانخفاض.

ومع بقاء ساعات حتى الإغلاق الأسبوعي، كان الزوج في خطر استئناف خط الخسارة، والذي شهد سابقًا تسعة أسابيع قياسية من الشموع الحمراء على التوالي.

لتجنب هذه النتيجة ووضع إغلاق "أخضر" ثانٍ، كان زوج بيتكوين مقابل الدولار بحاجة إلى ربح أكثر من ٢٠٠٠ دولار من السعر الفوري الحالي، والذي كان في وقت كتابة هذه المقالة ٢٧٤٠٠ دولار.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

مع فشل مستويات الدعم في تغيير الحالة المزاجية بفضل ضعف السيولة خلال التداول "خارج ساعات العمل" في عطلة نهاية الأسبوع، يخشى المحللون أن يكون من المقرر إعادة اختبار أدنى مستوياته في شهر مايو.

حيث كتب مايكل فان دي بوب، المساهم في كوينتيليغراف، في آخر تحديث لبيتكوين يوم ١١ يونيو: "حسنًا، لم تستطع بيتكوين الاحتفاظ بـ ٢٩,٣ ألف دولار وبدأت في الانخفاض أكثر. وبالنظر إلى كيفية رد فعل منطقة ٢٨,٥ ألف دولار"، مضيفًا:

"إذا كان هذا لا ينطبق، فإن مستوى ٢٦/٢٤ ألف دولار سيكون ممكنًا."

وسط الحديث المستمر عن "الاستسلام" عبر الأصول المشفرة، ركز آخرون على مصير أسواق الأسهم شديدة الارتباط. مايك ماكغلون، كبير استراتيجيي السلع في بلومبرغ إنتليجنس، كان من الممكن أن تشهد الأصول الخطرة على نطاق أوسع بالفعل ذروة الوفرة في العامين الماضيين.

حيث قال لمتابعي تويتر: "إذا استمر سوق الأسهم في الانخفاض، فسيبلغ كل شيء تقريبًا ذروته".

"مجرد بعض الارتداد الطبيعي يمكن أن يبدو وكأنه انهيار، وقد تتراجع مضخة الأصول الخطرة لعامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ في التاريخ مثل ١٩٢٩ و١٩٩٩."

في أدنى مستويات اليوم بالقرب من ٢٧٠٠٠ دولار، في غضون ذلك، تم تداول بيتكوين الأقرب إلى حدث الاستسلام "المصغر" في مايو منذ ذلك اليوم الذي حدث فيه الاضطراب على يد انفجار تيرا لونا الداخلي.

بالنسبة للكثيرين، كان السؤال هو كيفية معرفة مكان الحد الأدنى الحقيقي لأسعار بيتكوين.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن التخمينات الخاصة بنطاق القاع تتراوح من ٢٧٠٠٠ دولار إلى ١٤٠٠٠ دولار أو أقل.

إيثريوم تصل لمفتاح تقاطع السعر المحقق

في غضون ذلك، كانت الصورة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للعملات البديلة.

إذ كشفت نظرة على العشرة الأوائل من العملات المشفرة حسب القيمة السوقية عن خسائر يومية أثقل من زوج بيتكوين مقابل الدولار، حيث تخلى البعض عن أكثر من ١٠٪.

انخفضت إيثريوم (ETH)، وهي أكبر عملة بديلة، بحوالي ٧٪ خلال اليوم، ليأخذ السعر الفوري أدنى من السعر الحقيقي للمرة الأولى منذ مايو.

ويشير السعر المحقق إلى السعر المجمع الذي تحرك عنده كل توكن آخر، ويؤدي اختراقه إلى زيادة خطر الاستسلام القائم على الذعر. السعر الحقيقي لبيتكوين، عند حوالي ٢٤٠٠٠ دولار، لم يتأثر بالكاد خلال الانخفاض في مايو.

حيث علقت شركة التحليلات على السلسلة غلاسنود على المخطط البياني المصاحب أنه: "مع انخفاض الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفض سوق إيثريوم إلى ما دون سعر ETH المحقق بالدولار الأمريكي البالغ ١٧٨١ دولارًا أمريكيًا".

"هذا يعني أن السوق تحتفظ بخسارة غير محققة في المتوسط ​​تبلغ -١٨,٤٪. السعر المحقق لودائع إيثريوم ٢.٠ أعلى عند ٢٤٠٤ دولارات أمريكية، مع خسارة غير محققة بنسبة -٣٩,٦٪"

المخطط البياني المشروح للسعر المحقق لإيثريوم مقابل زوج إيثريوم مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

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