الشريك المؤسس ليوغا لابز يحذر من هجوم محتمل، ويزعم أن أحد المطلعين في تويتر متورطٌ في الأمر

تام شمس - الأحد 12 يونيو 2022 05:45 مساءً - أصدر غوردون غونر، المؤسس المشارك ليوغا لابز، تحذيرًا بشأن هجوم قادم محتمل على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تحت مظلة يوغا لابز بعد تلقي "معلومات موثوقة" تفيد بأن أحد المطلعين داخل تويتر سيساعد في تجاوز أمان الحسابات.

يوغا لابز، وهي موطن لبعض التوكنات غير القابلة للإتلاف الأكثر شيوعًا (NFTs)، بما في ذلك بورد إيب يخت كلوب (BAYC) وأذرسايد، اتصلت بشكل استباقي بتويتر للأمن بعد تلقي معلومات حول هجوم منظم قريبًا على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد فترة وجيزة من تحذير المجتمع، بدأ مسؤولو تويتر في مراقبة الأنشطة على الحسابات بنشاط بالإضافة إلى تعزيز الأمان الحالي لديهم. أثناء إصدار التحذير الاستباقي، أبلغ غونر المستثمرين أن الشركة لن تقوم أبدًا بإجراء عمليات سك النقود المفاجئة - وهي طريقة شائعة يستخدمها المهاجمون لجذب الضحايا.

أدت الشعبية والطلب العام لعروض التوكنات غير القابلة للإتلاف من يوغا لابز إلى ظهور غير مقصود لعمليات الاحتيال. في ٥ يونيو، تمكن المهاجمون من اختراق مجموعات ديسكورد لـ BAYC وأذرسايد التابعة ليوغا لابز وابتعدوا عن أكثر من ١٤٥ إيثريوم (ETH).

كشف تحقيق أجراه محقق بلوكتشين "أوكي هوت شوت" أن الهجوم تم عن طريق اختراق حساب ديسكورد لبوريس فاغنر، مدير المجتمع والمدير الاجتماعي في يوغا لابز.