اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تناقش حالات استخدام بلوكتشين لمكافحة تغير المناخ مع كوينتيليغراف

تام شمس - الأحد 12 يونيو 2022 05:45 مساءً - بحثت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) جنبًا إلى جنب مع رواد الأعمال في مجال تغير المناخ وكوينتيليغراف في مناقشة دور التقنيات الناشئة مثل بلوكتشين في حل القضايا العالمية بما في ذلك تغير المناخ.

خلال المؤتمر الصحفي لديجيتال آرت فور كلايمت، تولت رئيسة تحرير كوينتيليغراف كريستينا كورنير المنصة لفهم مبادرات بلوكتشين المختلفة التي تكافح بفعالية تغير المناخ. بدأت المحادثة آنا دارت، وهي صورة رمزية رقمية بواسطة ديجيتال آرت فور كلايمت والتي شاركت فكرة الجمع بين الفنانين لإلهام تغير المناخ:

"نحن محظوظون بفرصة التأثير على عالمنا من خلال القوة التحويلية للفن وتكنولوجيا بلوكتشين الصديقة للبيئة معًا."

كجزء من هذه المبادرة، سيتم عرض الفنون الرقمية للمرشحين النهائيين على أنها توكنات غير قابلة للإتلاف (NFT) نظيفة عبر مختلف مبادرات الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ. تولى ميروسلاف بولزر، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ IAAI والمدير الاستراتيجي لتحالف سلسلة المناخ، المحادثة حيث أوضح المرحلة التالية من المبادرة - والتي تتضمن تعبئة الموارد أو الأموال.

المتحدثون في مؤتمر تغير المناخ للأمم المتحدة. المصدر: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

أوضح بولزر أن بيع التوكنات غير القابلة للإتلاف النظيفة يهدف إلى دعم مبادرة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تركز على الشباب - مع تخصيص ١٥٪ من العائدات للفنانين، و٣٥٪ لصندوق الشباب للعمل المناخي. سيتم تخصيص نسبة ٥٠٪ المتبقية للبنية التحتية المؤسسية والتكنولوجية لأصحاب المصلحة من غير الأطراف، بما في ذلك إدارة ديجيتال آرت فور كلايمت، وإنشاء المنظمات المستقلة اللامركزية والتعليم وتطبيق غلوتشا غودلايف.

مع التعمق في الجوانب التقنية للتوكنات غير القابلة للإتلاف لتغير المناخ، تحدثت إيرينا كاراجيور، رئيسة نمو النظام البيئي ورئيس المجلس في يونيك نتوركس، عن إعادة القوة للمبدعين والناس.

أيدت قرار شركة يونيك نتوركس ببناء توكنات غير قابلة للإتلاف قائمة على إثبات الملكية (PoS) على بولكادوت مشيرة إلى الحاجة إلى تقليل البصمة الكربونية، خاصة عند مكافحة تغير المناخ:

"بشكل عام، تنتقل الصناعة إلى إثبات الحصة لتمكين مبادرات المناخ والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتحسين وخفض استهلاك الطاقة بنسبة ٩٩٪."

سلطت دولفين ماغيرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صندوق الشباب العالمي للعمل المناخي، الضوء أيضًا على أهمية إشراك الفنانين الذين يرغبون في الانضمام إلى المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

ووفقًا لكاراغيوار، فإن سك التوكنات غير القابلة للإتلاف على يونيك يعني انبعاث بصمة كربونية من نفس بشري واحد، والتي يمكن استخدامها لتعزيز العمل المناخي. تطلعًا لاعتماد التكنولوجيا على نطاق واسع، أطلقت شركة يونيك نتوركس سوقًا مفتوحًا للتوكنات غير القابلة للإتلاف حيث يمكن للفنانين إصدار التوكنات غير القابلة للإتلاف الصديقة للبيئة لدعم مختلف مبادرات تغير المناخ: