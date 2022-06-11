سعر بيتكوين يهدد بأدنى إغلاق أسبوعي منذ عام ٢٠٢٠ حيث يخيف التضخم الأسواق

تام شمس - السبت 11 يونيو 2022 08:45 مساءً - انخفضت عملة بيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم ١١ يونيو حيث انتهى تداول الأسبوع في وول ستريت مع سيطرة المضاربين على الانخفاض.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

قراءة التضخم في الولايات المتحدة تثبت حدوث انتكاسة

اتبعت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو زوج بيتكوين مقابل الدولار حيث وصل إلى ٢٨٥٢٨ دولارًا على بيتستامب، وهو أدنى مستوى منذ ٢٨ مايو.

كان الزوج قد انخفض بالتوافق مع أسواق الأسهم يوم ١٠ يونيو، حيث أنهى هذا الأسبوع بانخفاض ملحوظ - حيث فقد إس وبي ٥٠٠ وناسداك كومبوسيت ٢,٩٪ و٣,٥٪ على التوالي.

كان هذا على خلفية بيانات التضخم المرتفعة المفاجئة من الولايات المتحدة، والتي اتخذت منعطفًا نحو الأسوأ في تناقض صارخ مع التوقعات. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، عند ٨,٦٪، جاء التضخم السنوي في أعلى مستوياته منذ ديسمبر ١٩٨١.

وردًا على ذلك، كان المعلقون في السوق على الجانب الهبوطي بقوة عندما يتعلق الأمر بحركة سعر بيتكوين في المستقبل.

حيث قال حساب تويتر الشهير Crypto Tony للمتابعين: "عندما ننخفض إلى ٢٢٠٠٠ دولار - ٢٤٠٠٠ دولار على بيتكوين، فإنهم سيطالبون بالانخفاض، فلا تكونوا جشعين جدًا عندما يحين الوقت".

وفي الوقت نفسه، قارن Filbfilb، الشريك المؤسس لمجموعة التداول ديسنتريدر، البيئة الحالية بانهيار كوفيد-١٩ في مارس ٢٠٢٠. حيث جادل بأن النزيف البطيء هذا العام كان أكثر إيلامًا من انخفاض الأسعار "المفاجئ" في الوقت الذي أدى لفترة وجيزة إلى ارتفاع عملة بيتكوين إلى ٣٦٠٠ دولار.

في حين عرض مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، من زاوية أكثر تفاؤلًا بعد طباعة البيانات: "لم يصل التضخم إلى ذروته، وكذلك بيتكوين".

ورد حساب PlanC الشهير على تويتر قائلًا: "في الخلفية الكلية الحالية، لا يهم عدد المخططات البيانية التي تظهر التقاء أننا وصلنا إلى مستويات ذروة البيع تاريخيًا".

"طالما ظلت بيتكوين مرتبطة بالمخاطر على الأصول، لا أرى انعكاسًا كبيرًا في الاتجاه في أي وقت قريبًا."

إذا كان سينتهي الأسبوع عند المستويات الحالية أو أي أقل من ٢٩٤٥٠ دولارًا، في هذه الأثناء، فإن زوج بيتكوين مقابل الدولار سيهدد أدنى إغلاق أسبوعي له منذ ديسمبر ٢٠٢٠.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

الشكوك تظهر حول رفع أسعار الفائدة

بالنظر إلى المستقبل، فإن القرارات المرتقبة بشأن رفع أسعار الفائدة استجابةً للتضخم تم إعدادها لتكون محور التركيز الرئيسي الأسبوع المقبل.

سيوفر محضر اجتماع لجنة الأسواق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده في الفترة من ١٤ إلى ١٥ يونيو، أدلة حول كيف يخطط صانعو السياسة لأن يكونوا عدوانيين عندما يتعلق الأمر بوقف ارتفاع الأسعار.

وجادل حساب Daan Crypto Trades على تويتر قائلًا: "أعتقد أنه في مرحلة ما، سيدرك السوق أن التضخم لن يختفي قريبًا وأن المعدلات ستظل منخفضة نسبيًا".

وأضاف أن الذهب يمكن أن يقدم إشارة مبكرة على هذا الاتجاه "القديم الجديد" من خلال الارتفاع من قناة تداوله الحالية.

حيث يقرأ منشور اليوم: "يمكن أن يكون سعر الذهب مقابل الدولار العامل الرئيسي في مثل هذا التحول. وينبغي مراقبة ذلك عن كثب. في الوقت الحالي، ما زلنا في خضم العوامل السيئة".

مخطط شمعة زوج الذهب مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

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