جاك دورسي يقوم ببناء "ويب ٥" بدعم من بيتكوين

تام شمس - السبت 11 يونيو 2022 09:55 صباحاً - أعلنت شركة تي بي دي التابعة لشركة بلوك عن خطط لبناء شبكة لامركزية جديدة تتمحور حول بيتكوين (BTC)، مما يؤكد إيمان المؤسس جاك دورسي بأن أكبر شبكة بلوكتشين ستلعب دورًا رئيسيًا في تطور الإنترنت.

ويمثل المشروع الجديد، المسمى "ويب ٥"، أحدث محاولة تتمحور حول بيتكوين يتابعها دورسي منذ تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر في نوفمبر ٢٠٢١.

ففي حين يشتمل ويب ٣ على تقنية بلوكتشين والترميز لإضفاء اللامركزية على الإنترنت، يتم تصور ويب ٥ كنظام قائم على الهوية يستخدم فقط شبكة بلوكتشين واحدة: بيتكوين. قام مستخدم تويتر Namcios بتفكيك مفهوم ويب ٥ في سلسلة من التغريدات التي وصفت العديد من مكونات البرامج التي تعمل معًا لتعزيز تجربة المستخدم وتمكين إدارة الهوية اللامركزية.

بلوك لديها رؤية سامية لـ "تطوير الويب" من خلال إعطاء الأولوية لإدارة الهوية. المصدر: بلوك

ووفقًا لـ Namcios، يستخدم ويب ٥ ION، والتي يصفونها بأنها "شبكة DID مفتوحة وعامة وغير مصرح بها تعمل على قمة سلسلة بلوكتشين بيتكوين."

تصف مؤسسة ويب ٣ شبكات DID بأنها معرفات لامركزية تتيح "هوية رقمية لامركزية يمكن التحقق منها".

ويب ٥ هو أساسًا منصة ويب لامركزية، أو DWP، تسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات ويب لامركزية عبر شبكات DID والعقد اللامركزية، وفقًا لوثائق النموذج الأولي لتي بي دي. سيكون لدى ويب ٥ أيضًا شبكة نقدية تتمحور حول بيتكوين، مما يعكس إيمان دورسي بأن الأصل الرقمي سيصبح يومًا ما العملة الأصلية للإنترنت.

قد ينبع دافع دورسي لاتباع نموذج جديد لتطوير الويب من اعتقاده بأن ويب ٣ لن يحقق مطلقًا اللامركزية الحقيقية. حيث انتقد الرئيس التنفيذي لشركة بلوك بشكل علني الويب ٣ ومجتمع رأس المال الاستثماري الذي يدعم تطويره. ففي ديسمبر ٢٠٢١، غرد دورسي أن الأفراد لا يمتلكون ويب ٣ - لكن أصحاب رأس المال المغامر وشركائهم المحدودين هم من يمتلكونه، قائلًا: "لن يفلت أبدًا من مصالحهم". "وهو في النهاية كيان مركزي له تسمية مختلفة."