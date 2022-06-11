أرمسترونغ ينشر تغريدات حول البث العلني عن السخط الداخلي على كوين بيز

قام موظف ساخط في كوين بيز، لم يتم تحديد هويته إلا بالرمز ٠x٥٨E٣ فقط، بإنشاء عريضة على Mirror.xyz يوم الخميس تطالب بإقالة ثلاثة مديرين تنفيذيين للشركة. وقد تم حذف العريضة، التي تحمل عنوان Operation Revive COIN، ولكن تم التقاطها من قبل أرشيف الإنترنت ومواقع الويب الأخرى. ورد الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، برايان أرمسترونغ، مطولًا على تويتر.

كان رئيس العمليات في كوين بيز إميلي تشوي، وكبير مسؤولي المنتجات سوروجيت تشاترجي والمسؤول الرئيسي عن الموارد البشرية إل جيه بروك، أهدافًا للدعوة للإزالة بسبب "تنفيذ خطط وأفكار أدت إلى نتائج مشكوك فيها ونشر قيم سلبية". وقد سجل المؤلف ثمانية من إخفاقاتهم بالتفصيل. ومن بينها منصة كوين بيز إن إف تي غير الناجحة، وإلغاء عروض العمل للموظفين الجدد، وسوء الإدارة، وخلق بيئة عمل سامة واللامبالاة. وخلص الالتماس ذاكرًا:

"نأمل في العثور على الأشخاص الذين لديهم خبرة في مجال العملات المشفرة ويمكنهم إدارة مثل هذه الشركة بمسؤولية أكبر."

وقد توجه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، برايان أرمسترونغ، إلى تويتر صباح يوم الجمعة بسلسلة من ١٦ تغريدة. حيث قال لمقدمي الالتماس، من بين أمور أخرى، إن "ثقافتنا هي الثناء علنًا، والانتقاد في السر". كما قال أرمسترونغ أيضًا إنه فوجئ بأنه لم يكن مدرجًا في قائمة المديرين التنفيذيين التي طالب الملتمسون بفصلهم، وأشار إلى أن الموظفين غير الراضين هم الذين يجب أن يتركوا وظائفهم.