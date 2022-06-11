عمليات السحب المزعومة بقيمة ٨٠ مليون دولار التي قام بها دو كوون قبل انهيار تيرا تثير ردود فعل متباينة

تام شمس - السبت 11 يونيو 2022 03:48 صباحاً - التقارير التي تفيد بأن مؤسس شركة تيرا (لونا الجديدة أو LUNA٢ )، دو كوون، قام بسحب ٨٠ مليون دولار شهريًا قبل أن ينهار المشروع يوم الجمعة، قد دفعت أعضاء المجتمع للتعبير عن آرائهم حول هذه المسألة.

ففي تغريدة، قال متداول العملات المشفرة والمحلل مايكل فان دي بوب إن كوون يستحق السجن. وقارن الرئيس التنفيذي لشركة تيرفورم لابز بالمحتال الشهير بيرني مادوف. حيث كتب فان دي بوب: "بصراحة، إنه يستحق السجن".

كما اتفق مستخدم تويتر DaisiObanla مع فان دي بوب. ووفقًا لـ DaisiObanla، فإنه يريد سماع الأخبار التي تفيد بأن كوون حُكم عليه بالسجن لمدة ١٥٠ عامًا دون أي إفراج مشروط. علاوة على ذلك، شارك لاعب كرة القدم نيكولاس بولاي أيضًا، وكتب أن المدير التنفيذي لتيرا "يحتاج إلى الشعور بغضب المجتمع".

وفي حين أن هناك الكثير ممن يطالبون بالسجن، إلا أن البعض يختلف مع المشاعر. حيث كتب President Bodhi على تويتر أنه يختلف في الرأي، قائلًا "لا أحد يضع مالكي الكازينو في السجن"، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الأصول كان مقامرة. بعد ذلك، قال مستخدم تويتر درويد أندرو أيضًا أن كوون لم يفعل أي شيء ينتهك القانون الجنائي.