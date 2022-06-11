بيع بيتكوين والعملات البديلة في ظل تضخم قياسي، لكن المتداولين ما زالوا يتوقعون دخول بيتكوين في فترة توحيد

تام شمس - السبت 11 يونيو 2022 03:48 صباحاً - تجد الأسواق المالية العالمية نفسها مرة أخرى تتجه نحو الانخفاض يوم ١٠ يونيو بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في زيادة مذهلة بلغت ٨,٦٪ على أساس سنوي، وهي أعلى قراءة منذ عام ١٩٨١.

نتج عن مؤشر أسعار المستهلك الذي جاء أعلى من المتوقع انهيارًا للدعم البالغ ٣٠ ألف دولار وبيع بيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوى يومي لها عند ٢٨٨٥٢ دولارًا قبل أن يتمكن المشترون المتراجعون من إعادة عرض السعر إلى ما يزيد عن ٢٩٠٠٠ دولار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

وإليكم ما يقوله العديد من المحللين في السوق حول مستقبل بيتكوين للمضي قدمًا حيث يبدو أن هناك القليل من الراحة على جبهة التضخم ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي مصممًا على رفع أسعار الفائدة.

قوة الدولار تؤثر بشدة على الأصول الخطرة

تم التطرق إلى تأثير مؤشر أسعار المستهلك المرتفع على مقياسين للأسواق المالية، مؤشر الدولار (DXY) وإس وبي ٥٠٠ (SPX)، من قبل il Capo of Crypto، الذي نشر المخططات البيانية التالية مشيرًا إلى أنه "بعد نتائج مؤشر أسعار المستهلك، يواصل DXY ضخه ويحافظ #SPX على السقوط الحر".

مخطط مؤشر الدولار على مدى ٤ ساعات مقابل مخطط SPX على مدار ساعتين. المصدر: تويتر

وقال محلل السوق كيفن سفينسون أيضًا إن عدم قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على كبح التضخم من المرجح أن يترجم إلى حركة أسعار متقلبة للعام المقبل.

هناك احتمالية للتراجع إلى أقل من ٢٨٠٠٠ دولار

إذا استمر سعر بيتكوين في الاتجاه الهبوطي، فإن متداول العملات المشفرة ومستخدم تويتر الذي يحمل اسم مستعار Altcoin Sherpa يقول إن التداول بأقل من ٢٨٠٠٠ دولار أمر ممكن.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

حيث قال Altcoin Sherpa،

"زوج بيتكوين أمام الدولار: يبدو المتوسط المتحرك الأسي في أفضل صورة له منذ فترة على مدى ٤ ساعات لكن هيكل السوق الإجمالي ذي الإطار الزمني المرتفع لا يزال هبوطيًا. لذا لا تفعلوا أي شيء نشط، فقط راقبوا الأمر. يبدو واضحًا أن مستوى ٢٨ ألف دولار هو التالي إذا ضاعت هذه المنطقة الحالية.

تحتاج بيتكوين إلى استرداد ٣٠ ألف دولار لمنع المزيد من الانخفاض

تم تقديم نظرة ثاقبة على ما قد يتطلبه الأمر لتجنب التراجع عن الدعم عند ٢٨٠٠٠ دولار من قبل محلل السوق ومستخدم تويتر باسم مستعار CrediBULL Crypto، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يظهر الارتداد "المؤسف" من منطقة ٣٠٠٠٠ دولار. واقترح المحلل أن هذه "كانت اللحظة التي نحتاج فيها إلى متابعة الأمور".

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعتين. المصدر: تويتر

حيث قال CrediBULL Crypto،

"على الدعم، ولكن تم اختباره أربع مرات الآن، لذا فمن المرجح أنه يفسح المجال لمستوى ٢٨ ألف دولار. وإذا تمكنا من استعادة ما يزيد عن ٣٠ ألف دولار، فقد يتم تجنب ٢٨ ألف دولار".

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,١٩٢ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين هو ٤٦,٦٪.

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